250 millió forint kenőpénzt kért zsebbe a szocialista Botka László és Toller László 2004-ben egy pécsi ingatlanüzletért cserébe - erről egy német ingatlanbefektető cég magyarországi megbízottja számolt be tegnap az ECHO TV Híradójának. A férfi azt állítja: a Botka László által kiszemelt milliárdos nagyságrendű ingatlanprojektben a kenőpénzeket személyesen vették át az MSZP-s politikusok. Azt is elárulta, hogy ő maga is adott át csúszópénzt egy reklámszatyorban. A férfi hivatalosan hétfőn nyújtja be tanúvallomását a Fővárosi Törvényszékhez.

Mindez új megvilágításba helyezi Botka László tavalyi vagyonnyilatkozati botrányát, illetve látványos meggazdagodását. Emlékezetes, a szegedi polgármester tavaly többszörösen is kínos helyzetbe került hiányos vagyonbevallása miatt. Így például kifelejtette belőle Rolex óráját, mely akkoriban a vagyonadóval és a gazdagok megadóztatásával kampányoló politikust már a miniszterelnök-jelölti kampánya elején magyarázkodásra késztetett. További botrányt jelentett, hogy a Hvg.hu tavaly májusban felfedezte: nem csak Rolex órája maradt ki Botka vagyonbevallásából, hanem az is, hogy évekkel azelőtt megvett egy, a telkéhez korábban bérelt földdarabot, de az új méretet nem szerepeltette vagyonnyilatkozatában. Tovább fokozta a Botka körüli botrányt, hogy a több tízmillió forint értékű luxusterepjárót használ rendszeresen, mely papíron a felesége nevén van.

Botka László miniszterelnök-jelölti bukásához nagymértékben hozzájárult, hogy miközben napvilágot látott fényűző életmódja, a gazdaságok megadóztatásával kampányolt. Az EchoTV-nek nyilatkozó német üzletember a 2000-es évtől keresett ingatlanprojektet Magyarországon. Botka László akkori országgyűlési képviselő az üzletembernek a pécsi István-akna területét javasolta. Szeged jelenlegi polgármesterének helyszínválasztása nem volt véletlen, ugyanis jó baráti viszonyt ápolt az akkori pécsi városvezető mentorával, Toller Lászlóval. Az ügyletről a német cég magyarországi megbízottja az ECHO TV-nek azt mondta: mivel az engedélyezés nehezen haladt, ezért a szocialista politikusok személyes közbenjárásukért 250 millió forint csúszópénzt kértek a befektetőtől.

A közelmúltban több balliberális politikus került hasonló helyzetbe. Gyurcsány Ferenc a vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintot, ami egy nevén lévő osztrák bankszámlán helyezett el. Az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ellen pedig néhány éve egy hasonló eset miatt büntetőeljárás is indult.

Borítókép: MTI/Mohai Balázs