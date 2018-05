Mint ismert, két héttel ezelőtt Bősz Anett bejelentette, hogy távozik a Párbeszéddel és a szocialista Burány Sándorral közösen létrehozott frakcióból, mivel a szocialisták korábbi megállapodásaikat semmibe véve igyekeztek háttérbe szorítani a Liberálisokat.

Akkor az MSZP frakcióvezetője igyekezett úgy beállítani a történteket, mintha a Liberálisokat csupán a pénz érdekelné, ráadásul azt is állította, hogy a párt vezetése semmit sem tudott a „Szövetség az igazságos Magyarországért” elnevezésű megállapodásról, melyet az MSZP elnöke és miniszterelnök-jelöltje kötött Fodor Gáborral. A Figyelő birtokába jutott információk alapján ugyanakkor nem állított igazat Tóth Bertalan, hiszen elképzelhetetlen, hogy a párt vezetése ne tudott volna arról, hogy miben állapodtak meg február 10-én.

Ha máskor nem is, akkor április 24-én biztosan lett volna idejük egyeztetni a kérdésről, ekkor ugyanis a Liberálisok tudta nélkül az MSZP frakcióvezetője és Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke egy megállapodást írt alá az országgyűlési munka összehangolásáról. A két párt ekkor tudatosan kihagyta a Liberálisokat az egyeztetésekből, és úgy futottak neki a parlamenti alakuló ülésnek, hogy nem egyeztetettek részletesen a frakció terveiről Bősz Anettel. Tették mindezt úgy, hogy korábban abban is megállapodtak a felek, hogy a frakció elnevezésébe bekerül a Liberális Párt neve is.

A Liberálisok mindvégig betartották a korábbi megállapodásokat, ráadásul folyamatosan keresték a kapcsolatot a szocialistákkal, illetve a Párbeszéd politikusaival. Az MSZP belső ügyeire rálátó forrásaink szerint az MSZP és a Párbeszéd összejátszott a Liberálisokkal, és tudatosan vették semmibe a korábban kötött megállapodásokat. Ennek oka azt lehetett, hogy ezzel igyekeztek megszabadulni azoktól a párton belüli személyektől, akik nem szimpatikusak Tóth Bertalannak .

Az MSZP frakcióvezetője a párt elmúlt 29 évének egyik legbefolyásosabb figurájának, Puch Lászlónak az embere, aki igyekszik megtisztítani az utat Tóth Bertalan elnöksége előtt. Azt szeretné, ha Tóth Bertalan kapná a legtöbb szavazatot a tisztújító kongresszuson. Ennek az MSZP-n belüli hatalmi harcnak lett most az áldozata Bősz Anett, akit annak érdekében lehetetlenített el a szocialista frakcióvezető a Párbeszéddel együttműködve, hogy a korábban kötött megállapodásra hivatkozva Molnár Gyula ellen eljárást indíthassanak, háttérbe tolva ezzel őt és párton belüli szövetségeseit.