Az online felületeken több helyen katasztrófaként, a demokrácia csődjeként értékelik, hogy a főváros több szavazóhelyisége előtt hosszú sorok kígyóznak. Egyesek már arra is utalgatnak, hogy valami szabotázs történik a kormány részéről. Pedig az igazság az, hogy ez nem annyira szokatlan jelenség.

Annak ellenére, hogy nagy sorok vannak a főváros egyes helyein, nem érdemes riadalmat kelteni, aki kiállja a sort, fog tudni szavazni.

Mielőtt megint elhamarkodottan levonnánk a tanulságot, mondván, “ez is csak Magyarországon történhet meg”, érdemes körülnézni olyan fényességes demokráciákban is, mint például Nagy-Britannia. Ott 2010-ben, például Manchesterben volt iszonyat hosszú sor, és a sorban álló szavazni kívánó emberek szintén nem voltak tőle túl boldogok. Sőt, több brit szavazó nem is adta le a voksát a hosszú várakozási idő miatt.

A külképviseleteken szavazni kívánókat is sajnáljuk, de ebben a műfajban, azt kell mondjuk, a kacskaringós sorok még gyakoribbak. Gondoljunk csak bele, milyen sorok álltak a legutóbbi francia választások alkalmával a külképviseletek előtt.

Persze biztos van, amit a Nemzeti Választási Iroda jobban csinálhatott volna, csak azt nem szeretnénk, ha megint sokaknak az lenne a benyomása, hogy Magyarország egy borzalmas hely, ahol megint olyan dolgok történnek, ami sehol máshol a világon. Ezért is említettük meg a külföldi példákat.