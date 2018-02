Léj Ká-szing egy friss felmérés szerint nem csak Hong Kong leggazdagabb emberének számít, de tavaly a vagyonát meg is toldotta 5,7 milliárd dollárral, a teljes összeget így 36 milliárd dollárra tornázva fel. Pár hónapja a város ötödik legnagyobb felhőkarcolóját, a „The Centre”-t 5 millió dollárért adta tovább: ezzel pedig könnyen lehet, hogy minden idők legnagyobb értékű ingatlan-értékesítését hozta tető alá. De ki is pontosan Léj Ká-szing?

A most 89 éves üzletember még iskolába járt, amikor Japán a szülővárosát, a kínai Chaozhout bombázta. A családja olyan szegénységben élt, hogy a második világháború alatt 12 évesen egy óraszíjakat készítő gyárban kellett munkába állnia. A spártai körülmények sokakat megtörtek, de őt csak még eltökéltebbé tették. Alig múlt 20 éves, amikor lefektette a ma már dollár milliárdokat érő vállalatcsoportja, az azóta a Hutchison Whampoa-val egyesült Cheung Kong alapjait. Mivel Léj Ká-szing a saját szemével látta, hogy a nyomor tömegeket tart vissza az előrelépéstől, cégvezetőként az oktatás elkötelezett támogatója lett. A nevét viselő alapítványon keresztül 690 millió dollár értékben egyetemet is alapított. Felkarolt több oktatási kezdeményezést is, így többek közt azt a Prometheus Projektet is, amelynek során a legjobb kínai egyetemekről 100 diákot hoztak össze, hogy együtt értekezzenek a biotechnológia jelenéről és jövőjéről.

Az egészségügy felé egy személyes tragédia miatt fordult a figyelme: miután végignézte, ahogy az apja lassan belehal a tüdőrákba, meg akarta reformálni a beteggondozást. A ’80-as években Hong Kongban, ahol azóta is él, a gyógyíthatatlan rákos betegeket elküldték a kórházakból és megvontak tőlük minden érdemi támogatást. Léj Ká-szing olyan hospice-okat hozott létre, amelyek díjmentesen segítenek a haldoklóknak. Az orvosaik fájdalomcsillapítókat osztanak, egészségügyi tanácsokat adnak, ha kell lelki segítséget nyújtanak. Gyakran még akkor is ingyenesen kimennek a beteg lakására, ha a páciens csak egy jó beszélgetésre vágyik.

Az alapítványa, amely az 1980-as létrejötte óta átváltva eddig közel 2 milliárd dollárt költött jótékonykodásra, számos egészségügyi kutatást karolt már fel. Segítettek a madárinfluenza visszaszorításában. A Stanford Egyetemnek pedig dollár milliókat adtak, hogy informatikai fejlesztéseken keresztül segítsenek hatékonyabbá és olcsóbbá tenni az orvosi kezeléseket. Bár Léj-nek elképesztő üzleti érzéke van – 2007-ben amikor még csak egy startupnak tűnt a sok közül már befektetett a Facebook-ba – saját bevallása szerint az alapítványára a legbüszkébb. A kétgyermekes apa a szervezetet gyakran harmadik gyermekének nevezi. Adományai miatt hazájában komoly népszerűségre tett szert. Egyik személyes jóbarátja szerint az alapítvány feje akár politikai pályára is léphetne, ha a gondolkodása –kínai mércével mérve – nem lenne túl nyitott.