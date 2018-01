Természetesen a riport fő állítása (a már jól ismert prekoncepciónak megfelelően) az volt, hogy a populista Orbán mesterségesen gerjeszti a migránsokkal szembeni indulatokat.

Ez a riport abból a szempontból különbözik a többi “országimázs kampányfilmtől”, amit az elmúlt években nyugati médiumok összehoztak, hogy ez alkalommal sikerült legalább egy olyan embert megkérdezni - Páva Zsolt fideszes pécsi polgármester személyében -, aki a kormány álláspontját képviselte. Igaz, a riporter ügyesen kommentálta megszólalást a saját szája íze szerint.

Aztán meglátogatták a Soros György által is támogatott Emberség Erejével Alapítványt is, ahol Mester Zoltán és Nyirati András (gondolom Krekó Péter épp nem ért rá) felmondják a szokásos és agyonismételt liberális sablonmondatokat, amit most külön nem idéznék. Aki kíváncsi rá, a forrás linkjén úgyis megtalálja a videót. Ha esetleg ebben a pillanatban megy el a net a kedves olvasónál, akkor a Mindentudás Nagylexikonjában a “szokásos és agyonismételt liberális sablonmondatok” szócikknél találhat magának kísértetiesen hasonló gondolatmenetket.

Erről a mindennapi körről még talán fölösleges is lett volna cikket írni. Viszont amikor egy francia-német csatorna műsorvezetője arról beszél, hogy Magyarországnak nincs identitása… hát én nem tudom, hogy nem szakadt rá az ég. Csak a rend kedvéért, a mondat így szól pontosan: „Mintha harminc évvel a kommunizmus bukása, száz évvel az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után Magyarország még mindig nem találta volna meg az identitását” - fejti ki Lionel Jullien.

Azt már mindannyian megszoktuk, hogy a nyugati sajtóban Orbán gyakran, mint a populista manipulátor jelenik meg, aki folyton megvezet minket, hülye magyarokat, akik még csak tanuljuk az igazi demokráciát. Ez manapság sok vizet nem zavar, legyintünk egyet, azán elmegyünk tavasszal szavazni. Identitásügyben viszont egy “francia-németnek” pláne kéretik inkább a saját háza táján söprögetni.