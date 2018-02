Sorra jelentik be ellenzéki egyéni jelöltek visszalépési/együttműködési szándékukat a Gulyás Márton ellenzéki aktivista mozgalma által szervezett vitákon. Gulyásék tehát nem lustálkodnak, legutóbb az LMP jelöltjével is sikerült kimondatniuk, hogy együttműködnének a Jobbikkal. A zöldpárt jelöltjének nyilatkozatát nevezhetjük történelmi lépésnek, habár egyáltalán nem volt előzmény nélküli.

Mint ismert, Gulyás Márton “festőművész”, hivatásos utcáravonuló, múlt évben életrehívta a Közös Ország Mozgalmat. A szevezet elsődleges célja a választási rendszer reformja volt, amelyre még ultimátumot is adtak a kormánynak. Mikor rájöttek, hogy nincsenek ahhoz se elegen, hogy egy pesti mellékutcát lezárjanak, inkább arra kezdték el összpontosítani erejüket, hogy járják az országot, és együttműködésre biztassák az egyéni körzetek ellenzéki jelöltjeit. Mindezt azzal is segítik, hogy ezekben a körzetekben közvélemény-kutatásokat is megrendelnek, hogy az ott indulók megtudhassák, ki a legnépszerűbb ellenzéki jelölt, akinek a javára vissza kell lépni.

Gulyás Mártont sokmindennel szokás kifigurázni, az elmúlt évek alatt felhalmozott jópár nevetséges történetet, de úgy tűnik, legújabb ötlete - még ha így se fogadnánk nagy tétben a kormányváltásra - legalább nem lesz totális lebőgés. Kisebb sikerek mellett (amerre megfordult, ott általában több jelölt is kinyilvánította visszalépésre/együttműködésre való nyitottságát) ugyanis, egy nagyot is magáénak tudhat: kimondatta egy LMP-s jelölttel, hogy hajlandó együttműködni a Jobbikkal.

Lássuk, kik is hajlottak mostanság Gulyás Márton szép szavára!

Baranya, január vége

Baranya 1-es számú választókerületében például maga Mellár Tamás közgazdász, aki nem mellesleg az MSZP, DK, Együtt, Párbeszéd és Liberálisok által is támogatott jelölt. A Közös Ország Mozgalom még január végén rendezett itt vitát, amin Mellár kifejtette, neki az a legfontosabb, hogy leváltsák a Fideszt. Ha a helyi reprezentatív felmérésből az jön ki, hogy nem ő a legesélyesebb jelölt a fideszes jelölt legyőzésére, akkor vissza fog lépni az esélyesebb javára - tette hozzá.

Az LMP helyi jelöltje, Keresztes László ezzel szemben már itt kifejtette, hogy pártja azokkal nem tud együttműködni, akik “ide juttatták az országot”. Ez tehát, akárhogy értelmezzük, csak annyit jelent, hogy olyanokkal nem fognak össze, akik már kormányoztak, így a Jobbiktól nem határolódtak el egyértelműen.

Budaörs, február 5-e

A mozgalom budaörsi vitáján is komoly sikereket könyvelhetett el Gulyás. Míg Baranyában a Momentum jelöltje azt mondta, korai még koordinációról vagy visszalépésről beszélni, a budaörsi jelölt úgy nyilatkozott, fontolóra veszik a koordinálást.

A DK, MSZP, Párbeszéd jelöltje még azt is kinyilvánította, akár Szél Bernadett javára is visszalépne. Az LMP társelnöke viszont szintén elzárkózott a 2010 előtti világtól, de a Jobbiktól a zöldek megint csak “elfelejtettek” elhatárolódni.

Budapest, február 12-e

A budapesti 1-es körzet (belváros) erős vitának nézhetett elébe, hiszen Fekete-Győr (Momentum) és Juhász Péter (Együtt) egyaránt itt indulnak, és már közös történelmük is van: Juhász még tavaly háborodott fel azon, hogy Fekete-Győr ott mer indulni, ahol ő is. Ennek ellenére Juhász elárulta, ha van nála erősebb jelölt a választókerületben (ami azért nem valószínűtlen forgatókönyv), vissza fog lépni. Majd Fekete-Győr is bevallotta, bizonyos feltételekkel hajlandó visszalépni.

Az MSZP-Párbeszéd ez alkalommal is az együttműködés pártján volt. Az LMP-s Csárdi Antal is hű volt pártja eddigi irányához: 2010 előttiekkel nem. Ami viszont érdekes, hogy a jobbikos Losonczy Pál elmondta, pártja 106 körzetben fog jelöltet állítani (ezt más a budaörsi jelölt is elmondta), majd később már úgy fogalmazott, hogy amíg neki az elnökség nem mondja, hogy lépjen vissza, addig nem fog visszalépni. Ez azért is furcsa, mert Vona Gábor már többször jelezte, hogy összefogna az LMP-vel és a Momentummal, amit Szél Bernadették keményen visszautasítottak, viszont mostanság úgy tűnik, mégis van bennük hajlandóság a torz szövetség megkötésére.

Miskolc, február 14: az LMP-s coming out

Így jutottunk el Gulyás legnagyobb sikeréhez: az LMP miskolci jelöltje, Csoma László Gulyás unszolására elismerte, készek együttműködni a Jobbikkal és a Momentummal, mondván: "annyira nem vagyunk elvakultak, hogy azt higgyük, egyedül le tudjuk váltani az Orbán-kormányt".

Hivatalos: ez az LMP már nem az az LMP

Az LMP irányváltoztatásáról nem először cikkezünk. Korábban már megírtuk, hogy Hadházy Ákos, a Schiffer helyére érkező új társelnöknek köszönhető főként az új irány. Ez utóbbi történetből viszont már egyértelműen levonhatjuk azt a következtetést: a Lehet Más a Politika számára már szintén csak a hatalomra jutás, és a Fidesz legyőzése a fontos, saját elveik már nem. Bármennyire reklámozzák ugyanis, hogy 2010 előtti párttal nem működnek együtt, ha antiszemiták gyűjtőpártjával fognak össze, akkor végképp búcsút mondhatnak azonosságuknak Schiffer András egykori pártjával.

Gulyás Márton, a szürke eminenciás

A Közös Ország Mozgalom elérte azt, amire eddig az ellenzéki pártok nem nagyon voltak képesek: több körzetben is esélyt teremtettek arra, hogy koordinált indulásokkal, visszalépésekkel megszorongassák a fideszes jelöltet, ráadásul az LMP is nekik coming outolt először. Egy rendkívül fontos adu is a kezükben van, hiszen az ellenzéki jelöltek az általuk megrendelt közvélemény-kutatások alapján fogják eldönteni, ki kinek a javára lépjen vissza. Van rá esély tehát - még ha a kormányváltáshoz ez kevés is -, hogy a Soros György által többször is jó pénzzel kitömött Gulyás Márton kezében van több választókerületben is az ellenzéki jelöltek sorsa.