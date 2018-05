A Jobbik frakciójából kedd este kizárt Dúró Dóra a Facebookon közölte, készen áll a civil életre, már tanul is angolul, hogy letegye a felsőfokú nyelvviszgáját. Csalódott “bajtársaiban”.

“Méltósággal tudomásul veszem, de megdöbbentett a bajtársaknak hitt frakciótársak konkrétumok nélküli, koncepciós döntése, főleg azok után, hogy a 46%-os kongresszusi támogatás nyomán létrejött második Jobbik-platform szimbolikus támogatása során is úgy nyilatkoztam: "Bízom benne, hogy az elnökség a mostani platform energiáját is be tudja csatornázni, helyet talál neki nemzeti néppártunkban, de ha másként dönt, azt tiszteletben tartom, s akkor a magam részéről kiszállok a platformból. Miként a kongresszus eredményét sem kérdőjeleztem meg, a platform az én értelmezésem szerint épphogy a demokratikus döntés szoros eredményének leképeződése" - közölte Dúró Dóra.

Azt is írta, tudja sokan azt gondolják, hogy fél kilépni a politika világából, de ez nem így van: sok csalódás után az elmúlt hónapokban már többször közeli realitássá vált számára, hogy mással foglalkozzon, és el is kezdett intenzíven angolt tanulni, felsőfokú nyelvvizsgára készülve, hogy készen álljon a civil életre, három gyermek édesanyjaként is.

“Kész vagyok tehát visszaadni a mandátumomat. A platform elhagyását sem azért helyeztem kilátásba, mert féltem volna az egyébként szerintem jogtalan következményektől, hanem mert számomra tényleg a Jobbik egyben tartása volt a legfontosabb, mindenkinek ezt akartam üzenni. Úgy látom, nem mindenki ezt a szempontot helyezi előtérbe...

Ha a félelem vezérelt volna, nem indulok el Toroczkai László elnökhelyetteseként. Ha a félelem vezérelt volna, nem kritizáltam volna a pártvezetést belső körben oly sokszor. Ha a félelem vezérelt volna, elkerülhettem volna ezt a helyzetet. De engem nem a félelem vezérelt, ahogy ezután sem az fog. Sokkal inkább a lelkiismeret” - fogalmazott a politikus.

Dúró Dóra férjét, a radikálisok egyik párton belüli vezéralakját, Novák Elődöt az előző ciklusban, az akkori tisztújítás előtt zárták ki a Jobbik-frakcióból, miután Vona Gábor elnök megvétózta alelnökjelöltségét. Novák akkor ugyancsak lemondott a képviselőségről, és visszavonult a politizálástól. A mostani tisztújításon alelnökként kívánt indulni, de végül meggondolta magát és visszalépett.

Dúró Dóra listás mandátumot szerzett a választáson, miután lemond a képviselőségről, a Jobbik országos listájáról jelölhet egy politikust. A szokásjog szerint a kieső politikust a listán őt követő válthatja, de ez nincs rögzítve, tehát a pártnak szabad keze van a jelölésben. Dúrót egyébként Magvasi Adrián követi, aki a platformalapító, fegyelmi eljárás elé néző Toroczkai László bizalmi emberének számított, ezért koránt sem biztos, hogy ő lesz a befutó új jobbikos képviselő.

Borítókép: MTI