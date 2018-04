“Milyen az önök közötti kapcsolat?” - teszi fel az újságíró a kérdést a Jobbik elnökének Musa Serdar Çelebit illetően. Mint ismert, a médiában elhíresült egy fénykép, amelyen Vona Gábor öleléssel üdvözli a Kurultájon Çelebit, aki még annak idején a vádlottak padján ült a II. János Pál pápa elleni merényletet követően, és homályos körülmények között mentették fel.

Az újságíró kérdésére Vona válasza annyi, hogy ugyanolyan a kapcsolata Çelebivel, mint a Kurultáj szervezőinek. “Találkoztunk a Kurultáj rendezvényen” - teszi hozzá, mintha csak véletlenül összefutottak volna, mint két ismeretlen, akik csak illemből ölelgették egymást.

Vona Gábor ezek szerint nem készült fel rendesen a saját magyarázkodására, az Origo tényfeltáró cikkében ugyanis jóval többet állítottak, minthogy Vona egyszer egy szívélyes üdvözletben részesítette Çelebit. A hírportál anyagából egy jóval szorosabb kapcsolat rajzolódik ki a Jobbik és a Çelebi által vezetett UKID között, és Vona Gábor bánatára, erre bizonyítékok is vannak.

Mi is derült ki az Origo cikkéből?

Vona Gábor egy négy évvel ezelőtti török turnéját az UKID és annak vezetője, Çelebi szervezte le.

Az UKID egy a 2013-2016 közti időszakáról szóló jelentésében oldalakon keresztül a Jobbikról és Vona Gáborról van szó, benne képekkel, amelyeken Vona és felesége is együtt szerepel az UKID vezetőivel

Ebben a kiadványban Vonára és pártjára úgy hivatkoznak, mint a turanizmus európai képviselőjére és a törökök barátjára

Fényképek tanúsága szerint Budapesten a Jobbik vendégül látta az UKID vezetőit, köztük Musa Serdar Çelebit is.

Magyarán, egy nagy tál rizsa, hogy Vonának ugyanolyan kapcsolata lenne Çelebivel, mint bármelyik Kurultáj-szervezőnek.

Egy másik kérdésre sem sikerült őszinte választ adnia a Jobbik elnökének. Vonát az újságírók párttársa, Gyöngyösi Márton interjújáról is faggadták. Vona ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a párt külügyi vezetője az említett interjúban arról beszélt, a Jobbik nem fogadna be kvótákon keresztül bevándorlókat. Nem tudjuk melyik interjút olvashatta a Jobbik elnöke, de a European Security Journalnak adott interjújában Gyöngyösi ennek az ellenkezőjéről beszélt. Amikor Gyöngyösi arról értekezik, hogy a valódi menekülteknek jár a menedékjog (amiről mellesleg azt hazudja, hogy a magyar kormány nem ezen az állásponton van) a riporter megkérdezi tőle, vonatkozik-e ez a kötelező kvótákon keresztül elosztott migránsokra is. Gyönygösi pedig azt válaszolja: “Igen, természetesen. Mindig is vonatkozott”.

Ezek után Vona Gábor rezzenéstelen arccal azt hazudja, hogy Gyöngyösi ennek az ellenkezőjét mondta, tehát, hogy nem fognak kvóták alapján egy migránst sem beengedni. A jobbikos trollhadsereg számára:ez itt egy link, rákattintva el lehet olvasni Gyöngyösi interjúját, mielőtt még bekommentelik, hogy "kamu az egész".