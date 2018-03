Dömötör Csaba a Vasárnapi újság című műsorban kifejtette: a jelenlegi brüsszeli tervek szerint Magyarországra még az idén tízezer bevándorlót telepítenének, ami a rákövetkező években a családegyesítéseket figyelembe véve a százezres nagyságrendet is elérheti. Ezek a tervek kötelező kvótáról szólnak, felső létszámküszöb nélkül; ez az, amire a kormány már a népszavazási kampány idején igyekezett felhívni a figyelmet, s amit az ellenzék megpróbált letagadni - tette hozzá az államtitkár.

Hangsúlyozta: az elmúlt években, hónapokban gyakorlatilag mindegyik ellenzéki párt - különböző módokon - támogatta a betelepítési programot. Mint mondta, "egyszerű a kép": az ellenzék betelepítés- és bevándorláspárti álláspontot visz, míg a magyar kormány minden létező eszközzel fellép a bevándorlás ellen.

Az államtitkár elmondása szerint azért aktuális a kérdés, mert a következő hetekben, hónapokban akarnak végleges döntést hozni a betelepítési kvótáról. Emlékeztetett: az Európai Parlament már döntött a kötelező kvótáról, az Európai Bizottság is ezt akarja, a harmadik fő európai uniós intézményben, a tanácsban pedig most akarják "ráütni a pecsétet a kötelező kvótára". Nyíltan meg is üzenték, hogy végleges döntést akarnak, ha kell, a visegrádi országok "feje fölött" is. Ezt elfogadhatatlannak nevezte Dömötör Csaba, s leszögezte: nem fognak engedni a nyomásgyakorlásnak.

A sorsdöntő tárgyalások most jönnek - hívta fel a figyelmet az államtitkár, hangsúlyozva: április 8-án az dől el, hogy lesz-e betelepítés vagy sikerül ezt megakadályozni.

Borítókép: MTI/Bruzák Noémi