Az Eurostat friss kimutatása szerint 2017 utolsó negyedévében Magyarországon az egy munkaórára jutó munkaerőköltség 8,6 százalékkal nőtt, ez Románia és Bulgária mögött a harmadik leggyorsabb növekedési ütem volt az EU-ban. Ugyanakkor, derül ki a témával kapcsolatos elemzésből, a mi helyzetünk annyiban “különleges”, hogy a bérköltség növekedését mérsékli az adócsökkentési program.

Vagyis: a teljes az említett, egy munkaórára jutó költség 8,6 százalékkal emelkedett “csak”, ám a bértartalom 12,5 százalékkal nőtt.

A háttérben több tényező is áll: a kormány hatéves bérmegállapodása a szociális partnerfekkel, az állami jövedelmek emelkedése, és a piaci presszió is. Ha a 12,5 százalékos béremelkedést nézzük, akkor hazánk Bulgáriát is lehagyta, és így a második leggyorsabb volt Európában.