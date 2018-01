A MoMa számára nincs más út, mint indulni 2018-ban - ezzel fenygetőzött Bokros Lajos, a Modern Magyarországért Mozgalom Párt elnöke, miután Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke nem vette fel pártját az országos listájára.

A baloldali összevisszaság legújabb kabaréjelenete arról szól, hogy Bokros tegnap elárulta: átverte őt Gyurcsány, hiszen miután hónapokig hitegette, végül mégsem kötött vele megállapodást. Egyébként miért is kötött volna bármit is egy mérhetetlen, semmilyen társadalmi bázissal nem rendelkező formációval?

Bokros - aki néhány évig volt szoci pénzügyminiszter, volt MDF-es, magát “konzervatívnak” tituláló uniós képviselő is, majd pártjával négy éve nem indult a választáson -, most szó szerint pofára esett.

A magát a legkiválóbb hazai közgazdásznak tartó, nulla politikai és kommunikációs készséggel rendelkező Bokrosnak most szembesülnie kell azzal, hogy egy pártnak el kell indulni a választáson. Valljuk be, ez felháborító! Ez megdöbbentő kihívást jelent a magát “demokratának” tartó emberünknek, aki minden erőbedobása ellenére sem került fodor gábori magasságokba. Az örökös liberális üdvöske címet is magáénak tudó Fodornak ugyanis 2014 után most is minden esélye megvan arra, hogy újra képviselő legyen, hiszen rajta lesz az MSZP-Párbeszéd országos listáján. Neki nem is kell azért izgulnia, hogy hirtelen találjon 27 embert az országban, hogy képviselő-jelöltjei legyenek.

Bokrosnak viszont fel van adva a lecke, hiszen csak 27 képviselőjelölt elindítása esetén lehet országos listája és állami kampánytámogatása.

De ha nem indul el a választáson - mivel 2014-ben sem indult -, megszűnik a pártja.

Szóval Bokrost rútul átverte Gyurcsány, de milyen ember lehet az, aki Fletóban ennyire megbízik? A baloldali lúzerek versenyében Bokros lehet tehát az aranyérmes. De azért várjuk ki a végét, hisz még szoros a verseny az április 8-i befutóig.