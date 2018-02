Czeglédy Csaba - mivel önmaga szerint nem akarja pártcsaládját nemtelen támadásoknak kitenni - függetlenként elindul a választásokon. Az MSZP-P viszont már megnevezte Nemény Andrást - Czeglédy eddigi hűséges elv- és bajtársát - hivatalos képviselőjelöltjének.

Ilyen esetben azonban a szocialistáknak gyorsan lépniük kellene, de napok óta “lefagyott” állapotban vannak, semmit nem kommentálnak.

Pedig nekik tisztában kellene lenniük az alapszabályukban foglaltakkal, de ha nincsenek, a Figyelő most a segítségükre siet. A dokumentum 7. § 3. d) pontja szerint ki kell zárni a pártból azt a párttagot, aki “az országgyűlési képviselői (...) választás során, ahol a párt önállóan vagy választási együttműködésben jelöltet állít, e jelölttel szemben önkényesen más párt, társadalmi szervezet jelöltjeként vagy független jelöltként elindul, illetőleg ezt a szándékát nyilvánosan bejelenti.”

Elég világos a képlet, várjuk az eljárás megindítását. Vagy Czeglédy elvtárs egyenlőbb az egyenlők között, vagy túl sokat tud ahhoz, hogy egy pillanat alatt kitegyék a pártból a szűrét?

Egyébként a szombathelyi politikus diákmunka-szervező cége a gyanú szerint hatmilliárd forint értékű csalást követett el, emiatt ül Szegeden előzetesben a szocialista tótumfaktum. Elég egyértelműen a mentelmi jog megszerzéséért hajt, maga is úgy fogalmaz, hogy "azt nem meri a hatalom megtenni, hogy egy országgyűlési képviselőjelöltet fogságban tartson. Ami azonban még fontosabb, ezt a vonatkozó törvények nem is teszik nekik lehetővé.”

Ügyvédként ugyanis tudja, amíg jogerős - a közügyek gyakorlásától is eltiltó - bírósági döntés nem születik valakinek az ügyében, addig választó és választható is egyben. És aki összegyűjti az országgyűlési választáson való egyéni jelöltként való induláshoz szükséges ötszáz aláírást, az képviselő-jelöltté válik, és a választás napjáig megilleti a mentelmi jog is.

Tehát, ha sikerül a mutatványa, majd két hónapra fel kellene vele szemben függeszteni az eljárást, és arra játszik, hogy áldozatként mutassa fel magát.

Csakhogy ezzel valójában nem a Fidesznek, hanem az elvtársainak okozza a legnagyobb gondot, akik láthatóan se kiköpni, se lenyelni nem tudják a belső MSZP-s és DK-s ügyekről is jólértesült ügyvédet. Mindenféle maga körüli gyanút is eloszlathatna az MSZP egy jól irányzott, alapszabályszerű kizárással, a többit meg játsszák majd le egymás között. Jó időtöltést a szombathelyi kampányban!

