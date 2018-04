A Soros-blog nem ma kezdte a listázást, már 2013-ban két részes összeállítást készített azokról az emberekről, akik szerintük "gerinctelenek, szolgalelkűek, pedálozó nyálgépek". Az olvasóknak pedig azt ajánlották, hogy szörnyülködjék végig "mind a 30 bűnöst", ráadásul szavazásra is bíztatták őket arról, hogy ki az, aki szerintük a "legmélyebbre hajlandó bújni a felette lévő popókba!". A minősíthetetlen stílusú írásokban 30 olyan személyt gyaláztak, akik nyíltan vállalták, hogy a nemzeti oldalt támogatják.

Mint írták, a "lista összeállítását" a 444.hu szerkesztőségében parázs vita előzte meg. "Hosszas ordibálás volt például arról, hogy mi a különbség a hűséges talpnyaló és az opportunista féreg közt, és hogy az utóbbi állatfajnak is van-e helye ezen a listán. Aztán arról is vitatkoztunk, hogy csak az igazán nagy halakkal foglalkozzunk csak, vagy menjünk le egészen mikroszintre is." - tették hozzá.

Ugyanez a Soros-blog a mai napon eddig 7 cikkben foglalkozott felháborodva azzal az összeállítással, melyet a Figyelő készített a Soros-szervezetek munkatársairól. Azóta természetesen a Soros-egyetem, több Soros Györgyhöz köthető sajtótermék, szervezet és az ellenzéki pártok is soha nem látott médiahadjáratot indítottak a Figyelő ellen. Szemmel láthatóan igyekeznek megfélemlíteni a lap munkatársait amiatt, mert - a Soros-blog listázása után 5 évvel - sorba vették azokat a személyeket, akik a Soros-hálózatnak dolgoznak.

A Soros-hálózat által indított félelemkeltés ugyanakkor nem fogja elérni a célját. A Figyelő mai közleményében világossá tette, hogy a visszajelzéseket következően tovább bővülhet a lista. Így továbbra is arra bíztatunk minden érintettet, ha fel kíván kerülni a bővített névsorra, jelentkezzen az online@figyelo.hu email címen.

Borítókép: 888.hu