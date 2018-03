A mai nap folyamán a Századvég nyilvánosságra hozta annak a közvélemény-kutatásnak az eredményeit, mely szerint a magyar emberek többsége úgy véli, a migráció hatására növekedni fog a bűncselekmények száma Európában. Ezt a közvélekedést mellesleg más statisztikák már most is alátámasztják. A Századvég kutatása alapján a magyarok attól is tartanak, ha az ellenzék kerülne hatalomra, az növelné a Magyarországra áramló migrációt és ezzel együtt ártana a közbiztonságnak. Hogy ne csak számokat emlegessünk, vegyük szemügyre a konkrét történéseket a közelmúltból!