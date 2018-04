Április 8-a a baloldal totális bukását hozta el: az ellenzék politikailag, gazdaságilag és morálisan is összeomlott. A baloldal politikai válsága már a választás éjszakáján láthatóvá vált, amikor lemondott az MSZP és a Momentum elnöksége, valamint a Jobbik elnöke, Vona Gábor is. Az átszavazásos elképzelésük egyértelműen kudarcot vallott, és most a vezetés nélkül maradt, káoszba fulladó ellenzéki pártok egymást vádolják, bűnbakot keresve a bukásukért.