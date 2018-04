Emlékszünk még arra, amikor Frans Timmermans büszkén mesélte, hogy rendszeresen tárgyal Soros Györggyel? Felháborodtunk akkor is, és miért? Mert Frans Timmermans az Európai Bizottság (EB) első alelnöke, tehát az Európai Unió (EU) egyik vezető politikusa. Magyarán szólva az EU vezetése ki tudja miről tárgyal egy magyar származású, amerikai üzletemberrel, aki saját érdekeit próbálja érvényesíteni a világ számos pontján.

Persze vannak, akik szerint nem baj, ha egy politikai felhatalmazással nem, de annál nagyobb vagyonnal rendelkező ember saját elképzelései szerint próbál szuverén országokat, vagy éppen egy Európai Uniót manipulálni. Nézzünk csak Soros szervezeteinek a működése mögé! Megkönnyíti nekünk ezt a Juidical Watch, konzervatív amerikai jogvédő szervezet. Róluk korábban is lehetett olvasni a magyar médiában is, hiszen az USA-ban több üggyel kapcsolatban is beperelték az amerikai kormányt. Ezekben az ügyekben egy közös pont van: Soros György és tevékenysége.

Meg is nyerték egyik perüket, amit Soros albániai tevékenységének feltárása ügyében indítottak. Nem elég ugyanis, hogy Soros saját pénzét használja politikai befolyásolásra és szuverén országok megdöntésére, ehhez segítségül hívja az amerikai adófizetőket is - közvetetten. A Juidical Watch most sikeresen kiperelt 32 oldalnyi felvételt az amerikai kormánytól, azzal kapcsolatban, hogy miként támogatta Barack Obama adminisztrációja Soros György szervezkedését Albániában.

A felvételekből kiderült: a U.S. Agency for International Development (USAID) kormányzati ügynökség 9 millió dollárral segítette meg Soros György albániai szervezkedését.

A lényeg tehát, hogy az Európai Unión kívüli európai államokat támadja Soros György és hálózata. Pont azokat, amelyeken keresztül haladnak a migrációs hullámok. Nagyban is ugyanilyen módszerekkel, saját és akár amerikai pénzeken is manipulálná az Európai Uniót, hogy a saját érdekei érvényesüljenek. Erre a kapcsolatra büszke hát Frans Timmermans, akinek szóvivője ma jelentette be, hogy jövő hétfőn újra tárgyalni fog Sorossal. A téma pedig az: hogyan lehet összetartani az uniós tagországokat. Mit takarhat ez? Eltávolítani azokat az országokat, amelyek máshogy gondolkodnak a bevándorlásról - mint például a V4 országok - , vagy még jobban beleszólni a tagországok belpolitikájába? Egyik se hangzik túl jól.

Borítófotó: MTI/EP/Philippe Buissin