Múlt héten a Soros-egyetem, ma pedig a Soros által támogatott szervezetek ügyében perelte be Magyarországot az Európai Bizottság. Mindez újabb jele, hogy az amerikai tőzsdespekuláns emberei gyakorlatilag minden brüsszeli folyamatot képesek befolyásolni, az összes ottani döntéshozatali fórummal kapcsolatban vannak.

Megérkezett az Európai Bizottság Magyarország elleni keresete az Európai Unió Bíróságára a civiltörvény ügyében - tudatta a luxembourgi székhelyű testület. Az Európai Bizottság júliusban kezdett kötelezettségszegési eljárást a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló magyar szabályozás miatt.

Annak ellenére perelte be most Magyarországot a Bizottság, hogy törvényt még javaslat formájában az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete, a Velencei Bizottság is megvizsgálta. A szervezet akkor megállapította, hogy a külföldi támogatással Magyarországon működő szervezetek átláthatóságáról szóló szabályozás jogszerű célokat tűz ki. A Velencei Bizottság szakértői szerint a törvénytervezet a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet hivatott előmozdítani. A Velencei Bizottság akkor pozitívnak nevezte, hogy a javaslat fokozatos szankcionálási eljárást ír elő és a szankciókra vonatkozó minden fontos döntést bírósági döntéshez köti. Az akkori ajánlásoknak megfelelően az Országgyűlés módosította a jogszabálytervezetet, mellyel az ellenzéki és a külföldi kritikák méregfoga ki lett húzva.

A Bizottság szerint ugyanakkor a törvény továbbra is indokolatlanul beavatkozik az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt alapvető jogokba. Emellett a Bizottság szerint akadályozhatja a civil szervezeteket az adománygyűjtésben, korlátozva a képességüket a feladataik ellátásában, továbbá indokolatlanul és aránytalanul korlátozza a szabad tőkemozgást.

Múlt héten a Soros-egyetem ügyében, korábban pedig a kötelező betelepítési kvóták elutasítása miatt indult eljárás Magyarország ellen az Európai Bíróságon. Az ügy pikantériája, hogy éppen a múlt heti keresetet benyújtó Bizottság első alelnöke ismerte el, hogy két évtizede rendszeresen egyeztet Soros Györggyel stratégiai kérdésekről. De az Európai Bizottság vezetője, Jean-Claude Juncker is hasonlóan nyilatkozott korábban.