A Menedék Egyesület komoly munkával próbálja megvalósítani a mögötte álló befolyásos milliárdos akaratát. Az az egyesület, ahol még az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje Szél Bernadett is dolgozgatott. Talán így érthetőbb miért is nemzetbiztonsági kockázat.

No de felháborodásomnak nem az az oka, hogy Szél Detti mit és hogyan csinált. Hanem az, hogy a magyar tudós réteg egy része kiáll egy hazáját eláruló és megszégyenítő ember mellett. Tudósként Melegh olyan tényeket mosott össze, ami már önmagában elfogadhatalan.. Gondolok itt arra a kijelentésére, miszerint “az ideérkező afrikaiak, ázsiaiak és közel-keletiek sok esetben képzettebbek, mint a magyarok”. Nagy különbség van bevándorlás és bevándorlás között. Az ázsiaiak idejövetele, akik legális úton lépik át a határt (képletesen, mert repülővel érkeznek, nem lábbusszal) mindenfajta szükséges irattal felszerelve, köztük az útlevéllel, a megfelelő jogi utat választva, nem minősülnek illegális bevándorlónak. Míg az afrikaiak és közel-keletiek irataikat eldobálva, jobbra-balra hazudozva próbálnak átszökni a határon, na ez már bőven kimeríti az illegális bevándorlás fogalmát.

Persze ezt is megmagyarázta Melegh Attila, szerinte “kivándorláshoz pénz kell. Afganisztánból eljutni Európáig például 15 ezer dollárba is kerülhet, nagyjából 4,2 millió forintba. Ennyi pénzük csak azoknak van, akik képzettebbek”. Pont ezt igazolja a német példa is, ugye? Hát nem, már Angela Merkel is elismerte a no-go zónák létezését. A német integráció megbukott, az oda letelepedni vágyók nem akarnak alkalmazkodni, és sokkalta képzetlenebbek mint azt feltételeztük. Nem csak a nyelvismeret hiánya, de sokuknak még az elemi iskolázottsága sincs meg felnőtt létére. Kutatóként inkább azt a kérdést kéne feltenni, hogy honnan is van akkor ezeknek az embereknek ennyi pénze?

Nyilatkozat a tudomány, a civilek és a közbizalom védelmében című petíciót szignózott több mint 500 (jól látják 500) magyar tudós. Állításuk szerint félremagyarázta a kormányzati kommunikáció Melegh Attila kijelentését a külföldi népességgel kapcsolatban. Igen ám, de egy tudós fogalmazzon pontosan, alapelvárás ez a társadalom részéről. Persze hibázni emberi dolog, de vajon tényleg hibáról van szó olyasvalaki esetében, aki a Soros-hálózathoz kötődik?

Orbán Viktor évértékelőjében Soros-aktivistának nevezte Melegh Attiálát. Ha magyarázni kell ezt is, akkor magyarázzuk. A Menedék egyik vezetőjeként Melegh fáradhatatlanul azon munkálkodik, hogy a milliárdos tőzsdespekuláns érdekei szerint valósuljon meg a kvótarendszer és a tömeges bevándorlás. Ennek pedig közvetlen károsultjai a szuverén nemzetállamok és azok polgárai lennének, akik jelenleg Soros útjában állnak.

Vagyis ha ez az 500 tudós karöltve kiáll Melegh Attila mellett, az két dolgot jelent. Egyrészt örömmel támogatják Soros hazai tevékenységét. Másrészt elfelejtették, hogy a tudósnak a haza szolgálata lenne első és legfontosabb feladata. Történelmileg több példa is van arra, hogy a magyar értelmiség minden követ megmozgatva küzd a haza fejlődéséért. Még versbe is foglalták: “Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”. Úgy látszik azonban, hogy ez a hozzáállás mára kiveszett az akadémikus értelmiség becses társaságából.

Borítókép: MTI/EPA/Clemens Bilan