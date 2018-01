Hivatalos látogatást tesz Emmanuel Macron Kínában. A francia elnöknek muszáj volt már ide is eljutnia, hiszen Kína számára a kontinentális Franciaország a második legfontosabb befektetési területté vált Európában.

A francia államfő január 8-10. között tartózkodik Kínában, ahol többek közt a két ország kereskedelmi kapcsolatairól tárgyalnak. Az egyik legfontosabb kérdéskör, a 2016-ra 30,4 milliárd euróra növő francia kereskedelmi hiány. Tehát Franciaországba 30,4 milliárd euróval nagyobb értékű árú érkezett Kínából, mint fordítva. Ezzel Kína maradt a legnagyobb exportőre Franciaországnak.

Érdekességképpen, Németország is elég nagy értékben szállít árut a franciáknak, itt az áruforgalmi hiány 14 milliárd dollár. Mindezek ellenére, Kína csupán a 8. legfontosabb kereskedelmi partnere Franciaországnak, ráadásul 2016-ban még csökkent is más országokhoz képest az árucsere-forgalom a két ország között.

Ezeken kívül biztos terítékre kerül néhány más adat is. Például, hogy 1,6% Franciaország piaci részesedése Kínában, vagy a 33 milliárd euróra rúgó francia beruházások készlete. Ugyanakkor a francia cégek száma is érdekes adat, hiszen több, mint 1600 cég reprezentálja magát, illetve 74 milliárd eurót tesz ki a multinacionális cégek forgalma Kínában.

Számunkra azonban érdekesebb a folyamat maga. Gondoljunk csak vissza, 2005-ben ki is látogatott el Kínába, aki azóta 8-szor járt ott, s többek közt elérte, hogy Kína tartalékának 20 százaléka euróban van? Nem más, mint Angela Merkel. A válság évei alatt ezért is törtérténhetett meg, hogy milliárdokat költött a német állam az EU versenyképességének fenntartására, hiszen ez főként saját gazdasági érdeke volt. Érdekes, hogy 2016-ra összesen 169 milliárd euróval többet exportál Kína, mint amennyit importál oda az EU. Tehát látszik, hogy nem Kínának van szüksége az EU-ra, hanem fordítva.

Azonban most az első körös koalíciós tárgyalások sikertelensége, valamint az elmúlt évek instabil EU politikája miatt - még ha kancellári széke egyre biztosabb is - Merkel nemzetközi presztízse megingott. Nem csoda hát, hogy most más utazott Pekingbe. Csupán az a kérdés, hogy Macron csak a bevált sémát követi-e, vagy Merkel utasítására teszi tiszteletét a távol-keleti országban.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök és Emmanuel Macron francia elnök kezet fog tárgyalásuk előtt a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2018. január 9-én (MTI/EPApool/Mark Schiefelbein).