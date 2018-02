A JP Morgan, a Bank of America, a Citigroup és a Lloyds úgy döntött, hogy megtiltja ügyfeleinek, hogy bitcoint és más kriptodevizákat vásároljanak hitelkártyáról. Közben Janet Yellen távozik a Fed éléről.

Amerikai és brit bankok felléptek a bitcoin és a kriptodevizák ellen: a JP Morgan, a Bank of America, a Citigroup és a Lloyds tiltása arra vonatkozik, hogy ügyfeleik nem vásárolhatnak virtuális pénzben hitelkártyáikról. A tiltás máris életbe lépett. Ennek hátterében az áll, hogy a bankok nem kívánnak hitelkockázatokat bevállalni. Több tízmillió kliens lehet az érintett.

Ugyanakkor szimpla bankkártyáról továbbra is lehet a bankoknál Bitcoint venni. A kriptopénzek ellen szól az is, hogy nem tudják a pénzügyi felügyeletek a pénzmosást ellenőrizni. A kriptodevizák ugyanis “megfoghatatlanok” hatósági szempontból is.

Ide tartozik, hogy Janet Yellen távozik az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed éléről, nem marad a kormányzótanácsban sem, és teljesen kivonul a monetáris politika irányításából. Yellen, az első nő, aki a Fed élén állt, mától a washingtoni Brookings Intézet vezető gazdasági munkatársa lesz, az intézményen belüli, a pénzügyi és monetáris politikát tanulmányozó Hutchins Központban. Itt dolgozik egyébként korábbi hivatali elődje, Ben Bernanke is.

