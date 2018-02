Karácsony Gergely nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje - annak ellenére, hogy jól futtatja a baloldali média - nem képes az ellenzéki mozgósítására a ZRI Závecz Research Intézet szerint. Kérdés, hogy a szocialisták egyáltalán bejutnak-e a parlamentbe.

Emlékezzünk csak arra, amikor tavaly ilyenkor Botka László elindította szocialista miniszterelnök-jelölti kampányát. Az MSZP-ben az volt vele szemben az elvárás, hogy a nyári hónapokra érezhetően megnövelje a párt népszerűségét, és ezzel lendületet adjon a szocialistáknak. Nos, ez nem jött be, és rögtön el is kezdődtek ellene a belső lázongások, amelyekre próbált vissza-visszaütni, de csak vaktában suhingatott, hiszen nem ért el áttörést, nem hozta az eredményeket. Ez is hozzájárult október eleji bukásához.

A párt nem akarta újra saját emberrel megégetni magát, ezért is jött nekik kapóra a Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely felajánlkozása, és decemberre kiderült, ő lesz az új, közös kormányfőjelölt. A szocialistáknak jó ötletnek tűnt, hogy a saját bénázásukért nem akarják vállalni a felelősséget, és Karácsonynak is tetszett, hogy egy olyan csoportosulás élére állhat, amelynek - egy-két hónapja még úgy tűnt - biztos a parlamenti jelenléte. Hiszen korábban a Párbeszéd és az Együtt miniszterelnök-jelöltjeként erre semmi esélye nem volt.

Abból a szempontból jó a megállapodásuk, hogy senki nem vállal felelősséget: az MSZP Karácsonyra mutogathat majd egy vereség után, míg Karácsony a szocialistákra. Csakhogy most már az a tét, hogy bekerülnek-e a parlamentbe, és ez egy új forgatókönyvet, válságmenedzselést kényszeríthet ki a két pártban.

Karácsony leginkább botladozásával, határozatlanságával, karakter nélküliségével próbál kitűnni, de ezzel a mostani harcos politikai közegben nem számíthat új szavazókra. A ZRI legújabb mérése is ezt támasztja alá: az MSZP-P listája nem 15-16, hanem mindössze 9 százalékon áll, tehát nem érik el a parlamenti bejutási küszöböt, ami az esetükben 10 százalék lenne.

Tehát egyértelmű, hogy Karácsony nem csodafegyver, annak ellenére, hogy már két hónapja próbálják úgy feltüntetni a médiában, mintha valódi Orbán-kihívó lenne.

Mondhatnánk, hogy a csodafegyver besült, de még ne szaladjunk előre, hiszen innentől kezdve már az is nagy dobás lehet az MSZP-P részéről, ha bekerülnek a parlamentbe, a siker tehát viszonyítás kérdése.

Csak az marad a kérdés, Karácsony ezzel a teljesítménnyel, egy ilyen bukással hogy akar majd nekifutni egy 2019-es főpolgármester-jelölti kampánynak?