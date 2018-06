Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője a gazdasági fejlesztési, jóléti és munkaügyi tárcát is kézbe veszi, Matteo Salvini, a Liga vezetője a belügyminisztériumot kapja meg, és mindketten egyben miniszterelnök-helyettesek is lesznek - mutatta be kormányát Giuseppe Conte leendő olasz miniszterelnök csütörtök este.