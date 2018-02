"Ezúton is nyilvánosan bocsánatot kérek minden olyan közösségtől, illetve a kisebbségek minden olyan tagjától, amelyek és akik gyűlöletszításként vagy erőszakra való felbujtásként érthető nyilatkozatom miatt sértve érezték magukat" - írta Facebook-oldalán a volt kormányfő. Hozzátette: “ez az értelmezés nincs összhangban elveivel, maga is a közösségek közötti kölcsönös tisztelet és párbeszéd híve, és elítéli az intoleranciát, a gyűlöletkeltést”. Mi meg hozzáfűzzük, hogy ehhez is az kellett, hogy a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CND) elé idézzék.

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elfogadta a bocsánatkérést. "Mihai Tudose késéssel és az Országos Diszkriminációellenes Tanács felszólítására, de az egymás iránti kölcsönös tiszteletet hangsúlyozva, nyilvánosan elnézést kért közösségünktől akasztásos mondata miatt. Sajnálatos ugyanakkor, hogy az ellenzéki pártok politikusai közül továbbra sem határolódott el senki más az elfogadhatatlan kijelentéstől" - mutatott rá az RMDSZ.

Végül is, jobb későn, mint soha.

Borítófotó: Mihai Tudose román miniszterelnök (MTI/EPA/Robert Ghement)