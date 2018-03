Nagyon jó a hírünk a világ ingatlanszakmájában, hiszen az idei nemzetközi ingatlanszakmai kiállításon, a cannes-i MIPIM-en a magyar stand látogatottsága tükrözte az ország és Budapest jó versenypozícióját az ingatlanbefektetések területén. A magyarországi befektetői környezetet, a fejlesztési irányokat, a főváros beruházásait és a vidéki városok befektetési környezetét a Magyarország–Budapest-standon mutatták be a szervezők. E kiállítóhelyet közösen alakította ki Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK).

Fontos, hogy ezúttal újra elismerésben részesült a magyarországi befektetési környezet: a MIPIM-en adták át a Financial Times csoport szaklapja által odaítélt 2018/19-es „fDi European Cities and Regions of the Future” díjait. A befektetői körökben tekintélyes fDi Magazine befektetési melléklete top tízes listáinak több alkategóriájában is előkelő helyen végeztek a főváros mellett vidéki városok is. A régiók között Közép-Magyarország részesült több elismerésben, a „jövő európai mikrovárosai” listán pedig Székesfehérvár és Kecskemét tűnt ki a magyar városok közül. Debrecen pedig első helyen végzett a „legígéretesebb város” kategóriában, a kétszázezres nagyságrendű városok között. „A jövő európai városa” elismerést a kiállításon vette át Papp László, Debrecen polgármestere.

A jövő európai fővárosai listán Budapest a 9. helyen végzett. Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze a sikeres részvételt értékelve hangsúlyozta: a kiugró érdeklődésnek hamarosan kézzelfogható eredményei is mutatkoznak, több befektető is határozott fejlesztési szándékkal kereste fel a standot. Magyarország nem csak a régióban, de egész Európában versenyképes befektetési terület, amit a legutóbbi statisztikai adatok is igazolnak, miután minden idők legnagyobb növekedési ütemével, 16,7 százalékkal nőttek a beruházások 2017-ben, és ebben nagy szerepe volt az ingatlanberuházások élénkülésének. A tavalyi 2 milliárd eurós ingatlanbefektetések 90 százaléka irányult Budapestre és a remények szerint ez a mérték idén is tartható, sőt növelhető.

A Főváros jelenlegi fejlődését csak a Kiegyezéstől (1867) az I. Világháborúig (1914) tartó dualizmus korának robbanásszerű növekedési üteméhez lehet mérni, amikor a számunkra oly kedves, és mára jelentős részében Világörökségi védettséget élvező, historikus várostest kiépült. Reméljük, hogy újabb száz év múlva utódaink ugyan olyan szeretettel tekinthetnek városukra, mint ahogyan azt mi tehetjük! – fogalmazott Budapest főépítésze.

Ésik Róbert, a HIPA elnöke hangsúlyozta, hogy a MIPIM-en átvett díjak is mutatják, hogy a vidéki városok fokozatosan felzárkóznak Budapest mellé, így már Magyarország-szerte egységesen magas minőségű szolgáltatások, képzett munkaerő és pezsgő ingatlanpiac várja a hazai és nemzetközi befektetőket.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt vezetője, a Városliget Zrt. vezérigazgatója szerint az egész világ szakmai elitje figyelemmel követi a megvalósítási szakaszba lépett Liget Budapest Projektet, mert olyan turisztikai attrakció jön létre Budapest szívében, amely egyedülálló Európában. Budapesten száz éve nem látott léptékű kulturális fejlesztési hullám zajlik, ezért nagyon fontos, hogy ez a 250 milliárdos állami mágnes­beruházás jelen legyen a világ legnagyobb ingatlanfejlesztési szakkiállításán, jelezve a városban rejlő lehetőségeket és a befektetésre váró városrészek felértékelődését.

Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke örömtelinek nevezte, hogy a főváros mellé felzárkóznak a nagy vidéki városok, amelyek közül négy egyetemi város a MIPIM-en is bemutatkozott. A CBRE legfrissebb adatai alapján ismertette, hogy az ingatlanbefektetési forgalom 2012 óta évi 25 százalékkal nőtt Közép-Európában, míg Magyarországon éves 70 százalékot ért el az ütem. A bővülés 2018-ban akár a 2012-es volumen tízszeresét is elérheti, így a piac mérete elérte a válság előtti szintet, és reményeink szerint ezen az évi 1,8-2,0 milliárd eurós szinten stabilizálódik hosszú távon.