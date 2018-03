A korábbi nagykoalíciós osztrák kormány baloldali vezetése kezdettől támogatta Berlin és Brüsszel bevándorlásbarát politikáját. A sógorok is elkezdték a Soros-terv végrehajtását, és egy belső kvóta alapján osztották szét a menedékkérőket Ausztrián belül. Persze az osztrákokat erről elfelejtették megkérdezni, amiért a bevándorlásbarát politikusok meg is kapták a számlát. Ki emlékszik ma már Werner Faymann, vagy Christian Kern kancellárokra?

Mivel a migránsok ellátása tartományi hatáskör, a bevándorlásellenes Szabadságpárt burgenlandi, stájerországi és felső-ausztriai választási sikerei után egyre több tartomány csökkentette az úgynevezett “menekülők” szociális ellátását. A vörös-zöld vezetésű Bécsben viszont maradt az alapellátás közel ezer eurós összege, ami mágnesként vonzotta a jobb életet kereső migránsokat vidékről a fővárosba.

A Kurier által közölt 2016-os számok azt mutatják, hogy 2015-höz képest tízezerrel több, 35,434 migráns részesült Bécsben alapszintű szociális segélyben, ami 36 százalékos növekedést jelent. Bécs város szociális hivatala maga ismerte el, hogy 16,609 migráns vidékről költözött az osztrák fővárosba. Ezt a számot nem Bécs 1,8 milliós lélekszámával érdemes összevetni, hanem az új menedékkérelmekre korábban kiadott éves 37,500 fős keretszámmal.

Bécs inkriminált Favoriten kerületében a 2015-ös helyhatósági választáson a szocdemek 7,5 százalékot veszítettek, ezek a szavazók a Szabadságpárthoz vándoroltak, amely közel ugyanennyit erősödött Bécs e problémás kerületében.

Mivel a hagyományos bevándorláspárti baloldal Ausztriában is hanyatlik, és szavazói a fenti példán is jól láthatóan tömegesen menekülnek a bevándorlásellenes pártokhoz, a baloldal a Lajtán túl is felvetette, hogy könnyítsék meg az állampolgársághoz jutást, vagy, hogy a nem osztrák állampolgárok is nagyobb számban szavazhassanak a különböző választásokon.

A nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják, hogy a szavazati joghoz jutott migránsok a bevándorlást támogató pártokra és jelöltekre szavaznak, miközben a migráció anyagi és társadalmi terhét nyögő ”őslakosok” a bevándorlást korlátozó pártokhoz húznak.

Április 8-án arról is döntünk, hogy a Lajtán túlról továbbra is csak azt vegyük-e át, ami nekünk, magyaroknak is hasznos, vagy ugorjunk-e mi is a bevándorláspárti baloldal után az önpusztítás kútjába?