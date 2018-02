Tovább növelte befolyását az Euróap Unión belül Martin Selmayr, Jean-Claude Juncker kabinetfőnöke, a brüsszeli Darth Vader, a beyralmonti szörny (Brüsszelben a Beyralmont nevű épületkomplexumban van az EU főhadiszállása), akit közeli kollégái is csak Raszputyinként szoktak emlegetni.

Juncerk mandátuma 2019-ben, 20 hónap múlva lejár és a legbefolyásosabb brüsszeli kavarógép biztosítani igyekszik pozícióit. Ennek jegyében elérte, hogy az Unió főtitkárává, az apparátus első emberévé válasszák az uniós biztosok. Ez azt jelenti, hogy Selmayr biztosan megőrzi befolyását Juncker távozása után is, attól függetlenül, hogy ki lesz az új bizottsági elnök. Az EU főtitkára gyakorlatilag a hivatali apparátus első embere, nem csak a bizottsági döntések végrehajtására, de az előkészítésére is óriási befolyása van.

Az 1970-es születésű Selmayr a német kereszténydemokrata párt, a CDU tagja, s jó barátságban van Angela Merkel kabinetfőnökével, Peter Altmaierrel.

A nemzetközi sajtóban róla rajzolt porték szerint kollégái nem bíznak benne, beosztottjai félnek tőle. Az elmúlt években mindenféle lelkiismeret fudalás nélkül, gyakorlatilag egyszemélyes irányításúvá alakította át a bizottság tevékenységét. Természetesen Juncker nevében. A Sunday Times című brit lap szerint hatalmának nagy része abból ered, hogy kézben tartja az iszákos Junckert.



Fotó: neweurope.eu

A bizottság elnöke szokatlanul nagy hatáskört adott neki: napi szinten irányítja a testület és 35 ezer alkalmazottja munkáját. Junckerhez rajta keresztül vezet az út, minden a főnökéhez vezető kommunikációs csatornát gondosan ellenőriz. A Selmayrral szembeni ellenérzéseket jól tükrözi, hogy a költségvetésért felelős bolgár uniós biztos, a bizottság egyik alelnöke, Kristalina Georgieva, részben erre hivatkozva mondott le posztjáról 2016 októberében. (Az ő pozícióját vette át a német Günther Oettinger.) Selmayr egy interjújában maga is elismerte, hogy Juncker (vagyis ő) hajlamos az egyszemélyes döntésekre, nem mindig konzultál kollégáival a bizottságban.

Junckernek és Selmayrnak küldetéstudata van: megmenteni a kontinenst, ahogy megmentették Görögországot a pénzügyi összeomlástól, kezelni a migránsválságot, egyben tartani az EU-t, és harcolni a populizmus ellen. Kritikusai szerint pontosan ezekben a kérdésekben állnak vesztésre. A Brexit az EU szétesésével fenyeget, a görögök gazdasági kilátásai továbbra sem túl rózsásak, a migránsválság pedig igencsak távol áll a legalább átmenetileg megnyugtató rendezéstől.

Egy magasrangú uniós hivatalnok szerint “a hatalom természetéből adódik, hogy vannak ellenségeid. Martinnal viszont az a probléma, hogy nincsenek barátai Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy túlságosan messzire ment” - írja a Politico hírportál. A Sunday Times idéz egy veterán eurokratát, aki szerint “Martinnak erős víziója van Európáról… de ahogy a mondás tartja: akinek látomásai vannak, annak orvosra is szüksége van”.

Brüsszeli források szerint önmagában azzal még nem is lenne probléma, hogy Selmayr erős kézzel irányít. A gond inkább azzal van, hogy az erős uniós vezetés rossz döntéseket hoz, és nem produkál eredményeket.

Karrierje uniós mércével mérve hihetetlenül gyorsan szárnyalt felfelé. 10 évvel ezelőtt még az információs társadalmi és médiaügyi biztos sajtószóvivője volt. Másoknak egy hasonló pozícióból évtizedekbe tellne olyan kapcsolati tőkét kiépíteni, ami alkalmassá teszi őket az elnöki kabinetfőnöki posztra.

A jogász végzettségű Selmayr első munkahelye az Európai Központi Bank volt. Ennél azonban sokkal kifizetődőbbnek bizonyult egy, a német Bertelsmann médiakonszernnél eltöltött szakmai gyakorlat. Ott ismerkedett meg Elmar Brokkal, az Európai Parlament és az Európai Néppárt roppant befolyásos német képviselőjével. Brock mentora és politikai keresztapja lett.

A legtöbb bizottsági elnök maga választja meg kabinetfőnökét. Selmayr esetében azonban ez is másképp volt: ő keresett magának elnököt. Brüsszeli felemelkedése Viviane Reding uniós biztossága idején kezdődött. Reding luxemburgi, csakúgy, mint Juncker. Selmayr kezdetben Redinget szerette volna felépíteni, szorgalmazta, hogy induljon a bizottsági elnöki posztért. Az Európai Néppárt - főleg Brok javaslatára - azonban inkább a miniállamot 19 évig vezető Junckerben látott fantáziát. Amikor kiderült, hogy Reding nem vállalja, a távozáson gondolkodott, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz (EBRD) akart menni. Brok volt az, aki javasolta neki, hogy szálljon be Juncker kampányába, és ő győzte meg Junckert is arról, hogy Selmayr lesz a megfelelő ember a feladatra.

Nem okoz álmatlan éjszakákat neki, ha kritizálják a vezetési stílusát. Walter Hallsteint, az EU egyik alapító atyját szokta ilyenkor idézni: “az Európai Bizottságot azért hozták létre, hogy bűnbak legyen. Valakit mindig kell okolni. Ez része a munkaköri leírásunknak.”

Selmayr és Juncker vízióik összeomlását látják a brexitben. Brit lapok szerint London kilépési szándékát személyes kudarcnak tekintik, érzelmi kérdést csinálnak belőle, s eltökélt szándékuk, hogy meg is büntetik a szigetországot érte. Sokan azzal vádolják Selmayrt, hogy befolyásolni próbálja ennek érdekében Angela Merkelt.

“Juncker a jó fiú, én meg vagyok a rossz fiú. Így megy ez” - nyilatkozta egyszer a Financial Timesnak Selmayr. Amikor szembesítették a gúnyneveivel, ezt válaszolta: “Raszputyin esetében vannak hízelgő és nem hízelgő elemek egyaránt. Mint ahogy Lenin történetében is. Ha ez azt jelenti, hogy valaki hatékony menedzser, akkor rendben, vállalom. Az Európai Bizottságot nem lehet úgy irányítani, mint egy Montessori-iskolát”.

Fotó: junckerepp