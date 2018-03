A százhatból negyven-ötven körzetre gyúr az ellenzék, szerintük ennyit kellene megnyerniük áprilisban, hogy ne legyen többsége a Fidesz-KDNP-nek. Hogy mi lesz ezután, azzal már nem nagyon foglalkoznak.

Nem olyan bonyolult a képlet: kell találni ezekben a körzetekben egy összefogósdi "független" arcot, ha úgy tetszik, egy vásárhelyi mintára előhúzott Márki-Zay Pétert.

Az már más kérdés, hogy mekkora arcvesztéssel jár egy ilyen együttműködés. Ugyanis az országban mindössze három körzet van, ahol valamiféle “függetlenséget” rá lehet erőltetni a baloldal által eddig favorizált indulóra, Kész Zoltánra (Veszprém), Mellár Tamásra (Pécs) és Magyar Györgyre (Siófok). Bár utóbbira már nehéz lesz, hiszen ő hivatalosan az MSZP-Párbeszéd indulója, de előélete és kommunikációs képességeinek köszönhetően akár ezt a hazugságot is el tudja majd adni a választóknak. Mindenesetre azonban még se Kész, se Mellár, se Magyar nem egy Márki-Zay, ebben egyetérthetünk.

Az a rossz hír, hogy a fennmaradó választókerületben azonban helyi politikusok mögé kell majd beállni. Ahol a volt ávós, TSZ-elnök, munkásőr MSZP-s, DK-s kartársaknak egy jobbikos “fasisztára” kell(ene) majd szavazniuk, és a Nagy-Magyarország-pólós irredentáknak (feltéve, ha akadnak még ilyenek a Jobbikban) meg a 2006-os szemkilövető Gyurcsány-MSZP csapat jelöltjére. Vagy éppen egy volt SZDSZ-es indulóra. Nagyrészt olyanokra, akik évek óta a helyi közéletben dolgoznak, akiket a balos média nem építhet hónapokon keresztül, mint a vásárhelyi “független” Vona-Gyurcsány-koalíció jelöltjét.

A helyzet ez, ugyanis új indulókat már nehéz lesz jelölni, hiszen március 5-én lejár a hivatalos jelöltállítás, tehát addig mindenkinek le kell adnia az induláshoz szükséges 500 ajánlást. Néhány nap erre egy teljesen új, a cilinderből előhúzott arcnak kevés esélye van.

De ne legyen kétségünk, negyvenvalahány helyen is kínkeserves lesz a megegyezés, még a baloldal között is, de most még nehezebb a helyzet, hogy a Jobbikot is ezerrel nyomják bele a balos “összefogásba”.

Még hogy nem erről fog szólni a következő hetek ellenzéki kommunikációja? Ha eddig másról sem volt szó, miért változott volna meg ez a helyzet?

Főleg úgy, hogy mindegyik párt a saját szempontjaiért, leendő képviselőinek és tanácsadóinak egzisztenciájáért, a frakcióalakításért, az állami kampánytámogatásért és az országos listájáért is küzd. Elvtársak, a helyzet fokozódik!

