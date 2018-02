273 szavazat: ennyivel nyert 2014-ben a Demokratikus Koalíció színeiben Oláh Lajos a fideszes Rónaszékiné Keresztes Monika előtt a budapesti 5-ös választókerületben. Úgy tűnik, hogy Oláh Lajos lehet a vesztese annak, hogy a főnöke, Gyurcsány Ferenc csúnyán átejtette Bokrost és pártját, a Modern Magyarország Mozgalmat (MoMa), miközben hónapokon keresztül azzal hitegette, hogy közösen indulnak a választáson, majd egy nem várt fordulattal “dobta” az egykori MSZP-s pénzügyért.

Bokrosban azóta is forr a düh, hogy ekkora balekra vette egykori elvtársa és kigolyózta a már-már biztosnak hitt parlamenti képviselői helyéről.

Ezért Bokros most visszavág. Magának a VI-VII. kerületi indulást nézte ki, ahol megnehezítheti a négy éve nagyon kis előnnyel nyert Oláh dolgát, megoszthatja a balos szavazókat, ezzel a fideszes Bajkai Istvánnak ad nagy esélyt a győzelemre.

A fővárosban a DK-s Varju László is izgulhat, hiszen az újpesti választókerületben az ugyancsak kigolyózott, volt MSZP-s képviselő Horváth Imre mellett lesz MoMá-s induló is, és Kunhalmi Ágnes győzelmi reményeit is csökkentheti Bokros helyi jelöltje. (A XIII. kerületben is elindul a MoMa, de itt az MSZP-s Hiszékeny Dezső győzelme nem kétséges.) Még huszonnyolc vidéki választókerületben méretik meg magukat a MoMa indulói, ha képesek összegyűjteni az ötszáz ajánlást. Az országban természetesen sehol sem fognak labdába rúgni, csak a szavazatokat veszik el az MSZP-P-től és tovább osztják majd az Együtt-tel, az LMP-vel és Momentummal is “súlyosbított” baloldalt.

Egyébként a gyurcsányi turpisság után a MoMá-nak mindenképp el kell indulni a választáson ahhoz, hogy ne szűnjenek meg. 2014-ben ugyanis nem indultak el a választáson, Gyurcsány hitegetése, majd cselezése ezért forrázta le Bokrost. Az országos listás induláshoz a 106-ból huszonhét választókerületben mindenképp meg kell magukat méretniük.

Majd meglátjuk, hogy a politikai bosszú jó tanácsadó-e, mindenesetre a baloldal ennél jobban már nehezen szakadhatna szét a választásokra időzítve. Amit nem a Fidesznek, hanem önmagának köszönhet.