Hogy mi is volt jobb négy éve a baloldalnak? Akkor - nagy vajúdások után - január 14-én legalább megszületett a “Baloldali összefogás”, később “Kormányváltás” névre elkeresztelt közös pártlista az MSZP, az Együtt-PM, a DK és a Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Párt részvételével.

Azóta is sokszor hallhattuk az ellenzék politikusaitól, hogy késői volt a megállapodás, nem volt idő a kampányra. Amiben volt is igazság, hiszen Áder János köztársasági elnök akkor is a lehető legkorábbi időpontra, 2014. április 6-ra tűzte ki a választásokat. Ahogy ma ugyanígy cselekedett, hiszen az államfő április 8-ra tűzte ki a voksolás időpontját.

De nézzük meg, hogy állnak most a baloldalon!

Botka László őszi bukása, árulások széltében-hosszában (a Botka-Gyurcsány mellett lásd a Karácsony-Együtt, majd Karácsony-MSZP viszonyrendszert) , “koordinált egyéni jelöltállítás” azaz késhegyre menő viták a választókerületekben, oktondi fejszámolósdi, hogy hány egyéni körzetet is kellene megynyerniük ahhoz, hogy

a.) megakadályozzák a Fidesz-KDNP abszolút,

b.) megakadályozzák a Fidesz-KDNP kétharmados többségét.

Hónapokon keresztül a.) pontot “tolták” a médiában, de minap már a b.) terv is felütötte a fejét.

Nem kisebb potentáltjuk, mint Gulyás Márton - aki immár választási szakértőnek is felcsapott - értekezett erről a Hír TV-ben. Bizony, a Közös Ország Mozgalma ennek megakadályozására tíz választókerületben közvélemény-kutatást végez, hogy kit is kellene az ellenzéknek indítania az adott körzetben. Hogy ez mire is gyógyír, az rejtély, hiszen Kovács Lászlóval szólva nem közvélemény-kutatást, hanem választásokat kellene nyerni. Ők pedig még csak azt mérik fel, hogy kinek lehetne majd valamikor a legnagyobb esélye a helyi Fidesz-KDNP jelölttel szemben, akik mától viszont már kampányolnak is. Hivatalosan ugyanis már lehet.

Szóval ilyen mentális állapotban éri a kampány kezdete a baloldalt, hivatalosan pedig csak február 10-ei MSZP kongresszus választja meg a párt miniszterelnök-jelöltjének Karácsony Gergelyt.

Figyelmezető jel lehet számukra, hogy négy éve a kormánypártok nem álltak olyan jó a mérésekben, mint most, aztán akkor is megszerezték a kétharmados többséget. Hogy most mi lesz, még nem tudhatjuk, de az látszik, hogy a baloldal a győzelemre már nem is gondol.

A kármentést viszont már megkezdték. Van még néhány hetük április 8-ig, hogy minden szempontból tökéletesítsék a folyamatot.

Borítófotó: Sajtótájékoztató a Képviselői Irodaházban 2014. január 14-én. Sorrendben Mesterházy Attila, Bajnai Gordon, Gyurcsány Ferenc, Fodor Gábor és Szabó Tímea szerepelt az MSZP, az Együtt-PM, a DK és a Liberálisok közös országos listájának első öt helyén. (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)