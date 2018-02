Nem csatlakoztak tömegek a diákok péntekre meghirdetett tüntetésére, bár a legendáriumban a januári tüntetés is „nagyszabásúvá” íródott már át. Most valamivel többen voltak, becslések felső hangon háromezer főre teszik a demonstrálók számát. A diákok között ott kullogott egy Szürkefarkas is.