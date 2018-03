A kiotói taxi sofőrök, ha a kuncsafttal elérik az úticélt van, hogy kiszállnak és meghajolnak előttük. Ebben pedig a felkelő nap országában nincs semmi meglepő, hisz a szolgáltató-szektort mindenfelé az elképesztő udvariasság, a precizitás és a pontosság jellemzi. A helyi Amazonon például van, hogy még a rendelés napján sort kerítenek a házhozszállításra.

De a jelek szerint lassan minderről kénytelenek leszünk múlt időben beszélni. Mivel az ország lakosságszáma most már évek óta folyamatosan csökken, egyre nehezebb jó munkaerőt találni –egyetlen álláskeresőre átlagosan 1,59 meghirdetett pozíció jut-, ráadásul közben a fizetések is folyamatosan emelkednek, emiatt viszont a cégek kénytelenek megszorítani a nadrágszíjat. Egyre másra számolják fel az ügyfélszolgálatokat, miközben az éttermek és a boltok nyitvatartása is rövidül. A kimutatások ráadásul arról árulkodnak, hogy a túlzott pontosság roppant drága és nem igazán térül meg: egy kis lazaság csak jót tesz a forgalomnak. Az udvarias személyzetet mindenesetre egyre több helyen gyengébb minőségű munkaerő, vagy robotok váltják fel: mint például a Henn na Hotel láncnál, ahol már a recepción is gépek dolgoznak.

Korábban ez nehezen lett volna elképzelhető, de ma már van olyan neves japán étterem a Skylark képében, ahol többé nem is kísérik a vendégeket az asztalukhoz. Sokan amiatt aggódnak, hogy a híres japán vendégszeretet az omotenashi is ki fog menni a divatból.

Borítófotó: Jacetan, Dreamstime Stock Photos