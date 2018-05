Mattarella nem volt hajlandó kinevezni a pártszövetség minisztelelnök-jelöltje, Giuseppe Conte által választott pénzügyminisztert annak “euroszkeptikus” nézetei miatt, erre Conte visszaadata az államfőtől kapott megbízását.

A legnagyobb valószínűség szerint megismétlik a választásokat, bár nehéz megmondani, hogy annak mi értelme lenne. A Liga a választások óta erősödött, az Öt Csillag pedig alig gyengült. Minden jel arra utal, hogy a két párt újabb elsöprő sikert aratna. Teljesen fölöslegesen, ugyanis most kiderült, hogy az olasz államfő úgy fúrja meg a neki nem tetsző kormány megalakulását, ahogy akarja. Fékek és ellensúlyok… inkább aknák és kerékkötők.



Fotó: Sergio Mattarella olasz államfő

De nyugalom! Jó oka volt rá az olasz államfőnek, hogy tojjon a népakaratra. El is mondta nyíltan és őszintén: a pénz- és tőkepiacok negatív reakciójától tartott. Államfőhöz méltó felelős döntés! Vagy inkább csak előre befenyítették a “pénz- és tőkepiacok”, hogy ne merje olyan kormányra adni az áldását, amelyik nem fektetné saját magát két vállra velük szemben.

Ezt a kérdést Luigi Di Maio is feszegette a történtek után: “felesleges választani, ha utána a hitelminősítők döntenek a kormányról” - mondta az Öt Csillag politikusa. Nem véletlen, hogy pártja kezdeményezte is az államfő parlamenti felelősségre vonását, mivel szerintük Mattarella túllépte alkotmányos hatáskörét. Kemény lépésnek tűnik, de ne felejtsük el, hogy az államfő által okozott intézményes válság is precedens nélküli. Márpedig az olaszok úgy döntöttek, hogy nem kérnek magukra olyan pórázt és szájkosarat, ami Mattarellán is ott virít.

