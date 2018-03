Az Ella Hill álnéven megjelent cikk írója, túlélőnek nevezi magát, mivel nem halt bele azokba a szörnyűségekbe, amit vele műveltek. Azért döntött a beszámoló megírása mellett, hogy felhívja mindenki figyelmét: a vallási szélsőségek, főként az iszlám radikalizmus, milyen hatással van tagjaira és a környezetére. Azt mondja, hogy ezek a zaklató csoportok egy terrorszervezethez hasonlóan működnek.

Az írót még tinédzserként rabolták el, házról házra vitték Észak-Angliában, több mint százszor verték, kínozták és erőszakolták meg. Mindig azt mondták neki, bűnhődnie kell, mert nem muszlim, nem szűz és nem úgy öltözködik, ahogy az iszlám előírja. Megszökni nem tudott, féltette szülei és saját életét is, a rendőrség pedig nem segített neki.

Ella szerint a tisztaság, szüzesség, szerénység és engedelmesség jelszavaival sokakat képes az iszlám magához csábítani, azonban pont ezeket felhasználva radikalizálja őket és uszítja a más kultúrájú emberek ellen. Elmesélte, hogy miközben verték és kínozták, fogvatartói a Koránból olvastak fel neki idézeteket, illetve ilyen mondatokkal alázták meg: “a fehér és nem muzulmán lányok rosszak, mert nagyon kirívóan öltözködnek. Megmutatod a tested bájait, például a hézagot a combod között, ami azt jelenti, hogy akarod, ezért erkölcstelen vagy. Értéktelen vagy, és megérdemled, hogy bántalmazzunk”.

Ellan szemtanúja volt annak is, ahogy az idősebb bandatagok zaklatásra képzik a fiatal muzulmánokat. Olyan módszerekkel, amelyeket a terrorszervezeteknél alkalmaznak: közösségtudatuk áthangolásával, hitegetéssel és ámítással győzték meg ezeket a fiúkat, hogy kötelességük olyan lányokat találni, akik “megérdemelik a bántalmazást és az erőszakot”. Mint egy olyan ember, aki belelátott egy vallástól túlfűtött zaklató csoport életébe, bizton állíthatja: a terroristákhoz hasonlóan, szilárdan hisznek abban, hogy az általuk végrehajtott bűnöket vallási meggyőződéseik igazolják.

Az ember azt gondolná, hogy a szörnyű történetét elmesélő Ella pont ezért fog ha nem is erőszakosan, de szilárdan elzárkózni és tiltakozni a hasonló esetek és az iszlám radikálisok jelentette veszély ellen. Ezzel szemben cikkében pont azt írja le, hogy a Tommy Robinsonhoz hasonló aktivisták munkássága inkább távolabb visz a megoldástól, valamint más vallásokkal pedálozva próbálja csitítani az iszlám fundamentalizmus szelét. Szót ejt a Robinson által is alapított English Defence League-ről (EDL), amely tüntetéseket szervezett, hogy felhívja a figyelmet a migránsok által elkövetett bűncselekményekre. Tommy Robinson aktivistaként és íróként is ismert, társszerzője többek közt a Mohamed Koránja: Miért ölnek a muzulmánok az iszlámért? című könyvnek.

Hibás azonban Ella következtetése, mivel a Tommy Robinsonhoz hasonló aktivisták nem az iszlám vallás ellen "harcolnak", hanem a iszlám azon radikális hívői ellen, akik távol hazájuktól, európai országokban bántalmaznak és tucatjával embereket. Még Ella is leírta cikkében, hogy a svéd állam elismerte: a szexuális zaklatás a terrorizmus egyik eszköze.

Ella a saját bőrén tapasztalta meg, hogy ezek a muszlimok, akik nem is terroristák, csupán az iszlám fundamentalista vonalát képviselik, hisznek abban, hogy az általuk végrehajtott bűnöket vallási meggyőződéseik igazolják. Ezután pedig leírja, hogy az erőszak erőszakot szül. Tegyük fel, hogy mi nyugodtan, békésen hátradőlünk, létrehozzuk az erőszakra békével állapotot. Mivel ezek a muszlimok abban hisznek, hogy erőszakos cselekedeteikkel igazolják vallási meggyőződéseiket, nem fognak leállni, sőt egyre több és több vérlázító esettel találkozhatunk majd. Nem nagy ördöngősség arra rájönni, hogy az a több lábon álló különbség ami az iszlám és a keresztény kultúrák között van, fül és farok behúzásával nem megoldható.

Borítókép: Rotherham egyik utcája 2014. augusztus 27-én. Egy szakértői jelentés szerint az angliai városban legalább 1400 gyermek ellen követtek el szexuális bűncselekményeket 1997 és 2013 között. (MTI/EPA/Will Oliver)