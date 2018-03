A műszaki és természettudományok hagyományosan férfiterepnek számítottak, tényleg csak a megszállottan érdeklődő nők választották ezt a területet. De csípni kezdte a ganderbalansz híveinek a szemét, hogy a fehér férfiak „nem engedik be” a nőket, megkezdődött az ideológiai harc, a többfrontos nyomásnak idővel engednek az egyetemek és a vállalatok is. Amikor azonban a nemi kvóták kényszeres erőltetése felülírja a józan ész, a tehetség és a tudás hármas minimumkövetelményét, az súlyos következményekhez vezet.

Az egész világsajtót bejárta a floridai egyetem gyaloghídjának az összeomlása. Leonor Flores, a kivivitelező vállalat, az MCM egyik projektvezetője, még a híd összeomlása előtt osztotta meg gondolatait az általa képviselt szemléletről, a sokszínűség fontosságáról.

"Nagyon fontos nekem, mint nőnek és mérnöknek, hogy támogatásunkról biztosítsuk a lányainkat, mert úgy vélem, nekünk, nőknek másfajta látásmódunk van. Képesek vagyunk művészi érintésre, és képesek vagyunk építeni is. " – mondta el egy interjúban, melyben különös hangsúlyt kapott, hogy nőként, anyaként és mérnökként is milyen kitűnően helytáll.

Bár az MCM öt fivér tulajdonában van, a vállalat felsővezetői nagyrészt nők, sőt foglalkoztatnak több építő munkásnőt is. Flores véleményét nem mindenki osztja, más mérnökök azzal érvelnek, hogy a "művészi érintésnél” sokkal fontosabb az, hogy az építmény ne omoljon össze, és ne öljön meg embereket.

A Fox News beszámolt arról, hogy a híd építéséért felelős vállalat korábbi kudarcai ismertek voltak, és bírságot is kaptak már. Most azzal vádolják az MCM -et, hogy "inkompetens, tapasztalatlan, szakképzetlen vagy gondatlan alkalmazottakat" foglalkoztatott.

A híd összeomlásának okát még vizsgálják. Flores maga nem vett részt a gyaloghíd építésében, de építészeti filozófiája egyezik a kivitelező cégével. A tragikus eset után törölték Flores és a vállalat tweetjeit, azt a fotót is, melyen a mérnöknő a családjával együtt megtekinti a hidat. Az erőltetett sokszínűség, a női vezetők kinevezése érdekében folytatott ideológiai harc, valamint a vállalat működésével kapcsolatosan feltárt legújabb megállapítások rámutatnak, miként vezethetett ez a tragikus összeomláshoz – írja a dangerous.com.