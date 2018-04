Maga a jelentés hivatalosan egy éve készül, és ahogy Sargentini többször is hangoztatta: senki se láthatta még. Ennek fényében, csak közvetlenül az ülés előtt kapták meg az EP képviselői is a jelentéstervezetet, ami az eddigi módszer alapján példátlan. Milyen érdekes azonban, hogy ha tényleg nem láthatta senki, a Népszava vajon hogyan tudta megírni miről szól majd az említett jelentés.

“Kiszivárgott” ugyanis a jelentés tartalma, még pont véletlenül a magyar országgyűlési választások előtt, a kampány hajrájában, és meg sem állt a baloldali Népszava szerkesztőségéig. Legyünk őszinték, meg is lepődtünk volna, ha Brüsszel betartja a szavát, és nem szól bele a magyar választásokba.

Mi is a jelentés legfőbb megállapítása Sargentini szerint: Magyarországon fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata, ezért indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása. Ez végső soron Magyarország szavazati jogának megvonását eredményezné. Ki kell emelni azonban, hogy érdektelenség uralta a jelentéstervezet tárgyalását, még Morvai Krisztina is felhívta rá a figyelmet, hogy alig egy tucatnyian ülnek bent EP-s képviselők. Ez is mutatja mekkora a valódi súlya az efféle jelentéseknek.

Tisztán politikai célzatú támadásról beszélhetünk tehát, aminek a lényege: Magyarország megtörése. Soros Györgyöt nagyon érzékenyen érinthette a vasárnapi választás eredménye. Gondoljunk bele, irtózatos mennyiségű pénzt, emberi erőforrást és energiát fektetett bele abba, hogy megbuktassa Orbán Viktort és a nemzeti kormányt. Ehhez harcba hívta az EU-t, azon belül is a LIBE bizottságot. Utóbbinak tagjai között 30 olyan képviselő van, aki Soros kottájából játszik.

Mindennek azonban az eredménye az lett, hogy Magyarország, és a magyar érdek képviselete ma erősebb, mint valaha. A tárgyaláson résztvevő magyar EP képviselők közül többen is felszólaltak, közülük pedig Gál Kinga kimondta, amit már régóta érzünk mindannyian. “Előre megkomponált koncepciós per zajlik Magyarország ellen”.

Ez így is van. Soros Györgynek nem tetszik az, hogy a magyar emberek újra kétharmados többséget szavaztak meg a Fidesznek. Ahogy az sem, hogy nem hajlunk meg az akarata előtt. Ezért több fronton is támadást indít. Egyfelől a nemzetközi szinten, az unión keresztül. Másfelől belülről, Gulyás Marciék és NGO-i révén vannak még meg nem buktatott emberei Magyarországon. Most őket is mozgósította, a hétvégére több tüntetést is szervezett a zajos kisebbség.

A jelentéstervezet április 25-26-án mutatják be, és onnantól lesz elérhető az uniós nyelvek mindegyikén. Meglepetésre azonban ne számítsunk, olyan megállapításokkal találkozhatunk majd, mint a bevándorlás kezelésének "aggasztó" módja, a bíróságok jogszerűtlen működése vagy a civil szféra korlátozása.

Legyünk képben azzal, hogy milyen rendszerszintű politikai támadás folyik hazánk ellen, de ne üljünk fel a provokációnak és az igazságtalan vádaskodásoknak! Maradjunk a békés többség!