A hírportálon vasárnap megjelent interjúban Domokos László úgy értékelt: “a 2009 óta működő KT jelentős szerepet vállalt abban, hogy sikerült Magyarországot kivezetni az adósságcsapdából, illetve sikerült csökkenteni a GDP-arányos államadósságot. Az elmúlt 4-5 évben sikerült talpra állítani a magyar költségvetést, amihez azonban szisztematikus lépésekre volt szükség”.

Kifejtette, hogy a tervezett adóbevételeket jócskán sikerül felülteljesíteni, ezért év közben már nem azon kell gondolkodni, hogy a költségvetésben a kormány honnan vesz el forrást a hiánycél tartása érdekében, hanem azon, hogy hová és milyen módon osztja el a többletbevételeket. Hozzáfűzte: "szilárd meggyőződésem, hogy az adócsökkentés nem állhat meg". A legfontosabbnak a béreket terhelő adók további, szisztematikus csökkentését nevezte, mivel Magyarország áttért a munkaalapú gazdaságra, úgy, hogy rekordon van a foglalkoztatottak aránya - fogalmazott Domokos László.

Elmondta, hogy a munkát terhelő adók már megközelítik az európai átlagot, de a környező országokhoz képest tovább kell folytatni a csökkentést. Véleménye szerint ha versenyképes lesz a munkát és a tőkét terhelő adók mértéke, akkor majd a többi adónemhez is bátrabban lehet hozzányúlni. Domokos László jelezte: fejtörést okoz, hogy ha egy nagyberuházás több évig is elhúzódik, akkor az hogyan maradhat az előre meghatározott pénzügyi keretek között. Célszerűnek nevezte ehhez a beruházási törvény megalkotását, ami az állami beruházásokat szabályozná, és a határidők fogalmát is tisztázná. Kiemelten figyelni kell emellett Domokos László szerint az uniós források felhasználását, mivel a fegyelmezett költségvetés csak akkor tartható be, ha ezeken a területeken is fegyelem van.

Arra is kitért, hogy a bürokráciát tovább kell csökkenteni, ám az még pontosan nem látszik, hogy az állam mely területeken változtatna, illetve honnan vonulna ki. Ez egész Európára vonatkozik - jelezte. Az ÁSZ elnöke szerint azt is szem előtt kell tartani, hogy nincs bebetonozva a 4 százalék feletti gazdasági növekedés, fel kell készülni egy rosszabb időszakra is, a megfelelő költségvetési fedezettel. "A közgazdasági törvényszerűségek és a jelenlegi világgazdasági folyamatok alapján egészen biztos, hogy előbb-utóbb szembe kell nézzünk egy újabb gazdasági válsággal" - fogalmazott a cikkben.

“A versenyképesség egyébként fokozható, mind a beruházások ösztönzésével, mind pedig a munkaerőpiac, illetve az adópolitika szabályozásával” - fejezte be Domokos László.

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt