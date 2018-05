Rasszista, alt-right, fehér felsőbbrendűséget hirdet - nagyjából ezeket a jelzőket használja félelmében a nyugati haladó média, ha Milo Yiannopoulosról értekezik. A megosztó személyiség, aki egyszerre homoszexuális és vall katolikus-konzervatív értékrendet, Budapesten tartott előadást Veszélyek és esélyek a XXI. században címmel. A világban véleményével új csatateret megnyító brit politikai elemző, blogger és újságíró most Magyarországon szállt harcba a hagyományos európai értékek megőrzéséért. Előadásában keményen kritizálta az Európai Uniót és a globalista elitet, külön kiemelte, hogy mekkora szerepe is van Magyarországnak a nyugati civilizációért folytatott küzdelemben, és hogy ezért nemzetközileg is példát mutatunk. Összegyűjtöttök Milo Yiannopoulos legfontosabb állításait előadásából.