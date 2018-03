A Reuters tudósítása szerint az amerikai acélimport legnagyobb részét adó Kanada dühös lobbizása, republikánus honatyák, valamint az amerikai acélmunkások szakszervezetének tiltakozása változtatta meg Trump véleményét. Gary Cohn, az elnök egyik legközelebbi gazdasági tanácsadója, az adóreform kidolgozásááért felelős szakember, annyira kiakadt, hogy beadta a felmondását.

Az elnök ügyesen taktikázott: megmutatta, hogy van külkereskedelmi atomfegyvere és nem is habozik használni azt. Aztán az erő pozíciójából szépen elkezdett tárgyalni. Pénteken már azt nyilatkozta, hogy Kanada és Mexikó mellé kész kivételként odatenni Ausztráliát is. Japán, Dél-Korea, az EU és Brazília azon nyomban hasonló elbírálást kért. Biztosra vehetjük hogy az amerikai elnök ezt nem fogja ingyen adni. Kanada és Mexikó esetében az volt a feltétel, hogy az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Övezetben (NAFTA) való együttműködést tárgyalják újra. Kanada és Mexikó persze hivatalosan cáfolta, hogy álláspontjuk bármit is változott volna a NAFTA kérdésében. Nem hivatalosan meg majd meglátjuk.

Azt, hogy Washington esetleg engedékeny lehet a két amerikai országgal szemben, ha hajlandóak újratárgyalni a NAFTA feltételeit, Trump dobta be egy múlt heti Twitter üzenetében. Alig valamivel korábban Peter Navarro, a Fehér Ház tanácsadója még határozottan kizárta, hogy a büntetővámok alól bárkinek is adnának felmentést.

A módszer mondhatni klasszikus - oszd meg és uralkodj. Trump hozhatta ezt az üzleti életből is, de az is könnyen elképzelhető, hogy az adminisztrációjában nagy számban jelen lévő magas rangú katonák javasolták neki. Ők már a West Pointban jól megtanulták a taktikai leckét. Ha szűkre szabottak a lehetőségeid, csinálj magadnak helyet, teremts manőverezési teret. Az elv egyébként nem csak kifelé, de befelé is működik: az amerikai szakszervezetek, a gazdasági lobbik, a feldolgozóipar nagy része ugyanúgy nem tudja az elnök következő lépését, mint a külföldi kereskedelmi partnerek.

Annyira senki nem nézheti hülyének Trumpot, hogy azt gondolja róla: egy ilyen döntés meghozatalakor ne legyen tisztában legalább az alapvető számokkal. (És még ha hülyének is nézik: valamiből azért csak összeszedte a milliárdjait, pontosan tudja, hogy egy üzleti döntés előtt nem árt tájékozódni.)

Az amerikai statisztikák szerint 2017-ben az Egyesült Államok 4,3 milliárd dollár értékben exportált Kanadába vas és acélkohászati termékeket, míg 3,7 milliárd dollár értékben importált onnan ilyen cikkeket.

Az amerikai és a kanadai acélipar gyakorlatilag integrált egésznek tekinthető. A kanadai acélmunkások például az amerikai szakszervezetek tagjai. Érthető, hogy a mellett érveltek: Kanada nem ellenséges ország. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök pillanatok alatt végighívta szinte az összes törvényhozási nagykutyát, hogy a vám ellen lobbizzon. Trump egyszerűen csak felkavarta az állóvizet, hogy aztán kicsit máshogy ülepedjen le az iszap. Ez esetben az Egyesült Államoknak kedvező módon.

