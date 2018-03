Szerencsére Magyarországon több e-autózáshoz kapcsolható gyár is van már, sőt a minap Komáromban egy közel százmilliárdos koreai beruházást is bejelentettek! Az elektromos gépkocsikból sok milliót adnak majd el, de azok mégsem törlik el a robbanómotoros világot, csak átalakítják. Ahogyan az okostelefonos autómegosztás is.