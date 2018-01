Az Audi magyarországi leányvállalatát több mint két évtizede alapították Győrben. A Rába-parti vállalat az Audi AG - amely a Volkswagen konszern tagja - egyik legfontosabb része, olyannyira, hogy a világ legnagyobb motorgyártó társasága is.

Tevékenységének zászlajára a győri Audi Hungária nem pusztán a motorgyártást tűzte, ugyanis komplett autók előállítása is zajlik, különböző motorkomponensek készülnek még a nyugat-magyarországi városban, a gépjármű- és szerszámgépgyártás, valamint műszaki fejlesztés mellett. Ráadásul komoly kutatás-fejlesztési egysége is van a győri Audi egységnek.

Ami pedig a számokat illeti: az Audi Hungária 1 926 638 darab motort gyártott 2016-ban. Közben hazánk egyik legnagyobb exportőrévé és egyik legtőkeerősebb vállalatává nőtte ki magát. Az Audi éves forgalmának szinte száz százalékát külföldön realizálja.

Közismert, hogy a magyar gazdaság nagymértékben függ az autóipartól. Az autóipar volumene pedig ugyancsak nagymértékben függ az Auditól. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közpénzügyi Kutatóintézetének kutatása szerint az Audi árbevétele több mint egyötödével járult hozzá a magyar GDP-hez 2016-ban, a hazai bruttó termék 1,44 százalékát létrehozva. S a teljes magyarországi kivitel több mint nyolc százalékát teremti elő.

Jelentős adóbefizető is a Győrött működő járműgyártó cég is. Olyannyira, hogy 2016-ban 34,8 milliárd forint adót fizetett be a központi költségvetésbe ebből 2,1 milliárd forintot társasági adó, 11,1 milliárd forintot iparűzési adó és 21,6 milliárd forintot bérjárulékok formájában. A 2016-as pénzügyi évben 342 805 ezer euró nyereséget hozott össze az Audi Hungária.

Ami pedig a közeli jövőt illeti: várhatóan még az idén megkezdődik Győrben az Audi Q3-as gyártása, s ennek kapcsán egy új karosszéria műhely is épül. Eközben elektromos meghajtású motorokat is kívánnak majd előállítani, és ezért bővíteni fogják a németek a jelenlegi motorválasztékot.

