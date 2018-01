Fontos kiemelni, hogy Matolcsy György nemcsak a 2017-ben végzett munkája miatt kapta a kitüntetést, hanem a központi bank elnökeként végzett, 2013-óta tartó munkássága miatt is. Ez a munka ugyanis nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy bekövetkezzen a gazdasági fordulat Magyarországon. Összegyűjtöttük a jegybank legfontosabb intézkedéseit, amelyek következtében a magyar gazdaság ismét növekedéséi pályára állt.

Először is 2016. május végére, három kamatcsökkentési ciklus során fokozatosan 0,9% százalékra csökkent a jegybanki alapkamat. Emellett 2013-ban elindult a Növekedési hitelprogram is, amelynek köszönhetően 2017. március végi lerázásáig közel 40 ezer hazai kis- és középvállalkozás jutott, mintegy 2800 milliárd forint összegben kedvező kamatozású hitelhez. A fentieken túl a tartósan laza monetáris kondíciók következtében mintegy 1600 milliárd forinttal csökkent a magyar adósságráta, valamint megszűnt a legnagyobb rendszerszintű kockázat a devizahitelek forintosításával. Az MNB a gazdasági-pénzügyi felsőoktatás megújításában is részt vállal, továbbá 2016-ben 50 milliárd forint osztalékot fizetett a költségvetésbe, ráadásul a 2016. évi 54 milliárd forintos nyereségét teljes egészében az eredménytartalékba helyezte, így az 160 milliárd forintra bővült. Mindezek után a központi banknak 34,4 milliárd forint nyeresége keletkezett, csupán 2017 első felében.

A fenti eredményék bizonyítják, hogy nem volt tétlen Matolcsy György és csapata. “Az egyik legfőbb különbség más jegybankokkal szemben, hogy itt és most egy olyan csapat dolgozik együtt, akiket nem az egyéni siker motivál, hanem a közös fejlődés” - húzta alá a jegybank elnöke a Figyelő díjának átvételekor.

Fotós: Kőhalmi Péter