A Jobbik miniszterelnök-jelöltjének pálfordulásait nehéz követni. Hol cukiskodik, hol az Európai Unió ellen foglal állást, hol a migrációt ítéli el, hol Bécs lakosait figyelmezteti a bevándorlás veszélyére, majd Lázár Jánost ítéli el ugyanezért.

Legutóbbi Lázár Jánost kritizáló üzenete miatt újabb törést is megfigyelhettünk a pártjában. Novák Elődöt annyira kiborította, hogy Vona Lázár nevében kért elnézést a bécsiektől, hogy a Facebookon közölte nem tetszését. A Jobbik képviselője úgy vélte: “valóban nem kellett volna támadnia Vonának ezt a Lázár-megnyilatkozást”.

A Jobbik elnökének így is ingatag tehát a talaj a lába alatt, de azok után, hogy mindenfajta reakció nélkül ment el az “Allahu Akbar” felirat mellett, még nagyobb ingoványra lépett. Az európai kontinens nagy része nap mint nap megküzd a muzulmán bevándorlókkal, de a nemzeti radikális párt vezetőjét meg sem zavarja, hogy muszlimbarát kiejelentéseire emlékeztető matricával díszített autóba száll be. Bár lehet képtelen ennél nagyobb reakcióra, hiszen akkor is lefagyott, amikor egyik sajtótájékoztatóján megszólalt a müezzin.