Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint Mihai Tudose kormányfő a középkort idéző üzenetet fogalmazott meg, megfenyegette és megsértette a székelyföldi magyar közösséget. Az lehet, hogy nem ért egyet egy politikai projekttel, de nem küldheti akasztófára azokat, akikkel nem ért egyet” – írja Twitter-üzenetében Porcsalmi Bálint.

A három erdélyi magyar párt hétfőn közös nyilatkozatot fogadott el az autonómiaformák támogatásáról, párbeszédet kezdeményezve a románsággal. Nem titkolták, hogy a belső önrendelkezés különböző formáinak támogatásáról született megállapodásuk összefüggésben van Nagy-Románia centenáriumával. Idén ugyanis egész évben az 1918-as gyulafehárvári román népgyűlésen született nyilatkozatot ünneplik, amely kimondta Erdély Romániához csatolását, de autonómiát is ígért az magyarságnak és németségnek. Ezt soha nem tartották be. Cristian Pirvulescu politológus, a bukaresti politikatudományi kar tanára emlékeztetett is egy tévéinterjúban erre, mondván, hogy az erdélyi magyarok legitim követelése az autonómia, amelyre az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban ígéretet is kaptak a románoktól. Csakhogy azokat az ígéreteket már az 1923-as román alkotmány hatálytalanította, egységes államként határozva meg Romániát, tehát ez az állami berendezkedés, amely megvalósíthatatlanná tesz minden autonómiaigényt, távolról sem „kommunista örökség – mutatott rá a politológus.

Hétfő óta sorban születnek a román politikai pártok állásfoglalásai, s egyik durvább, mint a másik. De olyan agresszív, szégyenteljes fenyegetést senki sem engedett meg magának, mint a román miniszterelnök, akinek egyébként kormányát parlamenti támogatásban részesíti az RMDSZ frakciója, benne a Magyar Polgári Párt képviselőivel. Egyébként magát a két parlamenti képviselettel rendelkező magyar pártot és a harmadik aláírót, az Erdélyi Néppártot is megsértette, amikor azt mondta róluk, hogy nem jelentenek semmit a romániai politikai életben, a saját (magyar) udvarukban játszadoznak. S amint ilyen lazán szerette volna minimalizálni a román tévénézők előtt a jogos magyar elvárásokat, a magyar megmaradáshoz szükséges autonómia iránti igényt, lehet, hogy bele se gondolt, hogy nemcsak közszereplőként, hanem kormányfőként az egész magyar nemzetre uszította honfitársait. Lincshangulatot gerjeszt állami szinten. Szégyellje magát! S a centenáriumi év még el se kezdődött jóformán.

Borítókép: MTI/EPA/Bogdan Cristel