“A szavazás Erdélyben, Székelyföldön rendben elkezdődött, érzékelhetően nagy a részvételi kedv, fontosnak tartják az emberek.Van viszont egy kis probléma: a korábbi alkalmakhoz viszonyítva is kevesebb szavazói levélcsomag érkezett meg Erdélybe. Kissé érthetetlen, hogy Magyarországról elindultak a küldemények, Bukarestből viszont akadozva érkezik a megyei postahivatalokhoz, ezért – bár a helyi postások lelkiismeretesen végzik a dolgukat – sokan nem kapták még meg. Éppen ezért arra kérünk mindenkit, figyelje a postaládáját, kérjen segítséget és haladéktalanul juttassa el az RMDSZ-h ez a levélszavazatát, hogy nehogy későn érkezzen be” – jelezte közösségi oldalán Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.

A Székelyhonnak megerősítette a fentebb leírt problémát Nagy Szabolcs, Szatmár megyei RMDSZ-elnök is. A politikus elmondta, hogy az elmúlt másfél héten minden nap 10-11 olyan személy kereste fel őket, akik nem kapták meg a szavazói levélcsomagjaikat. Volt olyan példa is, hogy férj és feleség is várta a csomagot, de másfél hetes eltéréssel kapták meg, pedig egy címre kellett volna küldeni - fejtette ki Nagy Szabolcs. Elmondta azt is, hogy nem a postahiavatloknál van a gond, hanem azzal, hogy oda is késve érkeznek meg a szavazói levélcsomagok.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kifejezte bizalmát a Román Postával kapcsolatban, és bízik benne, hogy a cég képes ellátni a rá bízott feladatot. Mindezek ellenére ő is tapasztalta, hogy többen panaszkodnak a késve kézbesített levélszavaztok miatt. Elmondta azt is, egyeztetett a posta Hargita megyei kirendeltségével, hogy akár több ember bevonásával, de végezzék el a feladatukat, mivel „jövő héten a hétfő és a péntek is kiesik, tehát igazából három napja lesz a postásoknak kihordani Hargita megyében a szavazati levélcsomagokat”. Hangsúlyozta azt is, hogy mivel nehézkes a kézbesítés, jobban teszik a szavazók, ha a csíkszeredai főkonzulásutsra viszik be szavazati levélcsomagjaikat.

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetének elnöke szerint partiumi szinten jobb a szavazati levélcsomagok kikézbesítési aránya, de itt is csupán a kézbesítendő csomagok harmadánál tartanak. Ehhez képest Székelyföldön egyenesen botrányos, hogy mennyire kevés levélcsomag ment ki - mutatott rá a politikus. A partiumi helyzetre visszatérve Csomortányi kiemelte, hogy ott is találhatók teljes falvak, ahová gyakorlatilag még csak néhány boríték került kikézbesítésre. Sőt, olyan esetekről is tud, hogy rossz helyre dobták be a borítékokat, vagy sérülten érkeztek meg. Utóbbi azért problémás, mert ha a szavazólap megsérül, akkor az érvénytelenné válik.

Fotó: Székelyhon/Bíró István

Csomortányi felhívta arra is a figyelmet, hogy húsvét után a panaszok száma emelkedni fog, hiszen már jobban fognak izgulni az emberek. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a postai alkalmazottak bevallása szerint legkevesebb öt munkanap alatt jut el egy boríték Magyarországra, akkor ez azt jelenti, hogy egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy egy Nagyváradról kedden feladott boríték a postán keresztül időben visszaérkezzen Budapestre – közölte a Bihar megyei EMNP elnöke. Csomortányi meglátása szerint a négy évvel ezelőtti kikézbesítés dinamikáját nézve tehát most rosszabbul áll a posta.

Borboly Csabához hasonlóan Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke is abban bízik, hogy jövő hét elején „rendeződnek a dolgok” a postánál, és mindenki időben megkapja a levélcsomagját. Szerinte figyelmeztetni kell az embereket, hogy fokozottan figyeljék a postaládájukat, a kézbesített szavazati csomaggal pedig minél hamarabb keressék fel az RMDSZ-es tisztségviselőket, vagy juttassák el azokat a konzulátusokra, ne bízzák a postára. A tanácselnök a „nehézkes kézbesítéssel” kapcsolatban elmondta, Budapestről időben elküldték a szavazólapokat, valószínű, hogy a bukaresti szétosztásnál történtek fennakadások. „Azt látjuk, az elosztással van baj, a mi családunkban sem mindenki egyszerre kapta meg a levélcsomagot” – közölte.