A mobilgyártástól az online kereskedelmen át az energiaiparig lassan nincs olyan terület, ahol a kínaiak ne törnének be az élvonalba. Nem csoda, hogy mindig nagy az érdeklődés, ha épp egy új területen akarják megvetni a lábukat. Most például az ázsiai óriás, a Comac nevű állami vállalaton keresztül fognak belevágni az utasszállító repülők gyártásába. Egy a hónap elején megtartott technológiai rendezvényen, a TCT Asian-on biztosították arról a nagyérdeműt, hogy tisztában vannak vele: Európában és Amerikában a repülőknek rendkívül szigorú elvárásoknak kell megfelelnie, ezért nekik olyan speciális gépeik is lesznek, amelyekkel akár az Antarktisz felett is gond nélkül el lehet repülni.

Van oka félni a nyugati konkurenseknek? Hosszú távon mindenképp, de azért a Liszt Ferencet és a többi európai repteret nem mostanság fogják elözönleni a távol-keleti gépek. A jelek szerint az ágazatot uraló két óriásnak, az amerikai Boeingnek és az európai Airbusnak most még nem kell izgulniuk az ázsiai ország miatt, de nekik ettől függetlenül is van épp elég gondjuk. Az egy dolog, hogy a kínai mellett sorra ütik fel a fejüket az új konkurensek, de ráadásul az árverseny miatt egyre nehezebb menedzselni a gyártást, mindeközben pedig egy éledező trenddel is meg kell birkózzanak. Sokáig úgy tűnt, hogy a nagygépek, amikre a Boeing és az Airbus is specializálta magát, már kezdenek kimenni a divatból. Az európai társaság kis híján leállította a legnagyobb utasszállítójuknak, az A380-asnak a gyártását (a gép méreteiről sokat elárul, hogy akár 853 főt is tud szállítani). Végül egy februárban bejegyzett megrendelés mentette meg a típust: az Emirates légitársaság ugyanis 20 darabot rendelt az A380-asokból. Ennek hála a típus még 10 évig gyártásban fog maradni.

Emellett februárban egy másik 20 darabos rendelés is befutott egy eddig ismeretlen vevőtől. Ezzel a 40 rendeléssel a Boeing elleni februári meccset az Airbus kiütéssel nyerte. De hogy ki lesz az év további részének a nyertese az persze egyelőre megjósolhatatlan.