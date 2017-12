Olyannyira pontos prognózisokat készített az MKIK a hazai gazdasági folyamatokról, hogy nem pusztán a trendek érvényesültek előrejelzéseik alapján, hanem a számok is - mondta Parragh László, az MKIK elnöke, a kamarai elnököknek tartott évzáró rendezvényen. Az MKIK vezetője kiemelte: négy százalékos növekedést prognosztizáltak 2017-re, ami összejön, ugyanakkor most arra arra kell fókuszálni, hogy a magas bővülési ütem fenntartható legyen. Hozzátette: a kamarák által ugyancsak támogatott bérfelzárkóztatási program is “bejött”, helyesnek bizonyult a kormány és a szociális partnerek által megkötött hatéves megállapodás. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy tartja: a központi költségvetés pozíciója lehetővé tenné a további adócsökkentést.

Az MKIK első számú irányítója hangsúlyozta azt is, hogy a kormánnyal eredményes az érdekképviselet kapcsolata, melyet alátámaszt, hogy számos kamarai előterjesztést beépített a kabinet a gazdaságpolitikájába.

Borítókép: MTI Fotó/Bruzák Noémi