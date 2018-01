Az Európai Unióban továbbra is a magyar vállalkozások fizetik a legalacsonyabb (9 százalékos) társasági adót és január 1-jétől 2,5 százalékponttal csökken a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati adóból is 1 százalékponttal kevesebbet kell fizetni idén, mint tavaly, az innovatív vállalkozások pedig fejlesztési adókedvezményt vehetnek igénybe. A nappali tagozatos hallgatóknak kedvezőbb lesz a kisadózók tételes adója, amit idéntől már az ügyvédek is választhatnak - röviden ez a lényege a 2018-tól hatályba lépett változásoknak.



Ami pedig a részleteket illeti: az NGM megküldte az összes fontos változás pontjait.



1., Január 1-jétől 19,5 százalékra – 2,5 százalékponttal – csökken a szociális hozzájárulási adó. Ez önmagában 200 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál.

2., Folytatódik a Munkahelyvédelmi Akció, amelynek adókedvezményei is igazodnak a kulcscsökkentéshez, vagyis továbbra is megéri munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű dolgozót

3., Az egészségügyi hozzájárulás 2017-ben 22 százalékos mértékű kulcsának 19,5 százalékra csökkentésével az egyes meghatározott juttatások adóterhe is tovább mérséklődik. Kedvezően módosulnak a kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó szabályok is, mivel változatlan adófizetési kötelezettség mellett a főállású kisadózó által igénybe vett pénzbeli ellátások (gyed, táppénz) alapja megemelkedik. Ennek köszönhetően az 50 ezer forintos tételes adó megfizetése esetén 90 ezer forintról 94 400 forintra, míg a magasabb mértékű (75 ezer forintos) tételes adó megfizetésekor 150 ezer forintról 158 400 forintra emelkedik az ellátási alap, amely tovább növeli e kedvezményes adózási mód előnyét.



4., Idén egy százalékponttal, 13 százalékra csökken a kisvállalati adó (kiva) mértéke. A tavaly is kivázó 15 ezer cégnél az adó mértékének egy százalékpontos csökkentése mintegy 2 milliárd forintot hagy.

5., A kisadózók tételes adóját (kata) idén már az ügyvédi irodák is választhatják. Sőt 2018-tól már nem minősül főállású kisadózónak a nappali tagozatos hallgatóként tanulmányokat folytató és tanulmányai mellett vállalkozói tevékenységet folytató magánszemély, így közteherfizetési kötelezettségét az alacsonyabb, 25 ezer forintos adótétel megfizetésével teljesítheti.



6., Fejlesztési adókedvezményt igényelhetnek idén a vállalkozások a közép-magyarországi régióban megvalósított fejlesztéseik során. A lehetőséggel azok a nagyvállalkozások élhetnek, melyek új termékeket, illetve eljárásokat fejlesztenek.

Borítókép: MTI/Máthé Zoltán