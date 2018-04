Az ellenzék csődjét a haladó média sem tudja feldolgozni. Az első igazán tavaszi nap csalfa reményekkel töltötte el a kormányváltásban hívőket. "Vasárnap délelőtt néhány órán keresztül úgy tűnt, hogy mégis lehetséges. Reggel hétkor rekordot döntött a részvétel. Tizenegykor is. Most valami történik! " - nosztalgiázik a HVG publicistája. Aztán szembe jött a valóság, fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP. Jogosan feltételeztük, hogy az ellenzék kudarca józanító erővel fog hatni a megmondóemberekre is. De nem így történik.

A csalódottság érzésével írodott első cikkek után még megértőek voltunk az ellenzéki médiával. Április 8-án, a részvételi arányokról szóló hírek miatt nagyon bizakodtak a kormányváltás sikerében. Akkor még nem tudták, hogy a magas részvétel és a kormányváltás összekapcsolása egyike lesz a kampányban megfogalmazott oly sok hibás stratégiájuknak, tévedésüknek. Nagy volt a koppanás.

De a jóhiszeműség és a legyőzöttnek is járó megértésünk eltűnik a HVG-ben megjelent cikk elolvasása után.

A szerző azon elmélkedik, hogy egyenlő a Fidesz és az összellenzék tábora, majd hirtelen, a nagy semmiből a cikk végére előhozakodik a csaláshisztivel. Eddig is láttunk cifrákat, de hogy egy cikken belül ismeri el, majd próbálja elmosni a választás eredményét valaki, az már röhej.

A zajos kisebbség részéről minden formában ez folyik. A haladó média - mint HVG - pedig csak és kizárólag azért foglalkozik ezzel, hogy fenntartsa az elégedetlenség hangulatát a szombati tüntetés előtt. Látszik mekkora befolyásuk van, hiszen az, hogy baloldali emberek is nyilatkoztak a választás tisztaságáról, már nem jutott el senkihez.

Ott van például Horn Gábor, aki az ATV Csatt című műsorában arra hívta fel a figyelmet: 500 ezer ember szavazatához kellene hozzányúlni, de erre ez a rendszer alkalmatlan. Inkább vélt gyurcsányizmust felfedezni a csalás-hiszti mögött, mint ész érveket. Vagy Tordai Csaba, aki annak idején a gyurcsányi kabinetekben volt ilyen-olyan államtitkár, Facebookon közölte véleményét. "A terjedő konteók egy része fullra alaptalan és a választási eljárás ismeretének hiányából fakad" - fogalmazott.

Ez persze nem olvasható sem a HVG-n, sem más ellenzéki médiában. Nekik a káosz hangulatának fenntartása a céljuk. Az, hogy minél több embert utcára vigyenek, sőt még tovább gerjesszék az elégedelenségi hullámot. Van ezzel egy hatalmas probléma. Magyarország nem erre szavazott múlt vasárnap. A békés, biztonságos fejldődésre és életre szavazott a többség április 8-án. A mai tüntetés, a haladó média manipulációja, az ellenzéki pártok tehetetlensége ilyen formában csak arra jó, hogy hátráltasson mindent. Ideje lenne tehát tényleg demokratikusan viselkedni és elfogadni a választás eredményét. Végső soron így lesz a legjobb mindenkinek, még a szerző lelkiállapotának is.

