A walesi oktatásügy vezetői szakítani kívánnak azzal az elavult szemlélettel, amely korábban törvényileg tiltotta a homoszexualitás népszerűsítését az iskolákban. Szándékuk szerint az új, előremutató tantervben helyet kap a leszbikus-meleg-biszexuális-transz irányzat is. Emellett olyan szélesebb körű kérdésekre is szeretnének figyelmet szentelni, mint a beleegyezés, a bántalmazás és a sokszínűség tiszteletben tartása – írja a Guardian.

2022-ben lép majd életbe az új tanterv, az teszi szükségessé a változtatást, hogy a régi tanterv túlságosan a biológiai aspektusokra fókuszált, így szól az indoklás. A "reformerek" szerint nem kaptak elegendő figyelmet a jogok, a nemek közötti egyenlőség, az érzelmek és a kapcsolatok. A hírt üdvözölték a jogvédő szervezetek, különösen azért, mert a walesi fiatalok nem kaphattak eddig meleg témákban információt az osztálytermekben. Az aktivisták szerint sokkal jobb, ha ezeket a témák az osztályteremben tárgyalják meg, mintha megbízhatatlan internetes forrásból tájékozódnának a fiatalok.

A tananyagreformot egészen széleskörűen képzelik el a szakemberek, a pedagógusképzésben is megjelenne az érzékenyítés, illetve nemcsak a felvilágosító tantárgy, hanem az összes többi, a humán, a művészeti és természettudományos tárgyak is az ideológia alá rendelődnek. Az egyik walesi nőszervezet is üdvözölte a kezdeményezést, szerintük is létfontosságú, hogy a gyerekek magas színvonalú ismeretek kapjanak.

Arról persze nem szól a fáma, hogy figyelembe kell-e venni azoknak az érzékenységét, akiket éppen az LMBT mozgalom erőszakos nyomulása sért. A statisztikák szerint a melegek aránya 4-10 százalék között mozog a társadalomban. Ha ezt egy 30 fős osztályra vetítjük, 1-3 fő, azaz három nemi identitásában bizonytalan gyerek miatt az egész oktatást alárendelik a genderideológiának. Miért nem elég, ha szakemberek segítségével tisztázzák problémájukat, járják az útjukat? Miért kell nekik a többi gyerek?

Kérdés van még bőven, ne legyünk restek minden alkalommal feltenni, mert a genderlobbi elképesztő mértékben és tempóban nyomul. Tegyük fel a kérdést tehát, miért volt elég harminc évvel ezelőtt a pszichoterápia, ma miért kell gyógyszeres nemváltásra ösztökélni gyerekeket? Hogyan vehette át a szűk kisebbséget képviselő genderlobbi az irányítást olyan meghatározó kérdésekben, mint az oktatás? Hogyan hitetethetik el a többséggel, hogy nekik nemcsak tekintettel kell lenni az elenyésző kisebbségre, hanem többségi problémaként kell megélniük? Miért hazudják azt, hogy az az egyetlen és igaz út, ha a genderlobbi magyarázza el, hogyan korrekt ez?

Hé, emberek, nekünk ezt nem kell elhinnünk és megélnünk, ha nem akarjuk. Simán mondhatunk nemet. Azért mert hangosak és agresszívek? Egy percig se érdekeljen senkit, ha kedvenc címkéiket – kirekesztő, fób, náci – akasztják ránk, mindig ezt csinálják, ez van a vérükben. Egy hamis és beteg ideológia mellett érvelnek.