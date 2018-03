Bár a híradások alapján úgy tűnhet, Czeglédy Csaba most keresztezte életében először a törvény útját, az igazság az, hogy a baloldali politikus már nagyon fiatalon felfüggesztett börtönbüntetést kapott iskolaszövetkezetes, diákmunka-közvetítői ügyekben, mint amilyenek miatt most is előzetesben ül a bíróság döntése alapján. De vajon miért állnak ki mellette politikustársai?